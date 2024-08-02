2 августа украинские олимпийцы выступят в 7 дисциплинах на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 2 августа, в седьмой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 7 видах спорта", - сообщили в НОК.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Пулевая стрельба (пистолет 25 м)

10:00 - женщины, квалификация, точность, Елена Костевич

13:00 - женщины, квалификация, скорость, Елена Костевич

Дзюдо (весовая категория 78 кг+), будут разыграны медали

11:00 - женщины, 1/16 финала: Кристина Гоман

Легкая атлетика

11:10 - мужчины, квалификация, метание молота: Михаил Кохан

11:15 - женщины, квалификация, прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко

19:15 - женщины, квалификация, тройной прыжок: Марина Бех-Романчук

20:10 - микст, квалификация, эстафета 4х400м: Александр Погорелко, Татьяна Мельник, Марьяна Шостак, Даниил Даниленко;

21:10 - мужчины, квалификация, толкание ядра: Роман Кокошко

Прыжки в воду (синхрон 3 м), будут разыграны медали

12:00 - мужчины, финал: Олег Колодий, Даниил Коновалов

Академическая гребля

12:06 - мужчины, двойка парная легкого веса, финал В: Игорь Хмара и Станислав Ковалев

Гребной слалом (каяк-кросс)

17:40 - женщины, квалификация, Виктория Ус

Бокс (весовая категория 80 кг)

22:36 - мужчины, 1/4 финала: Александр Хижняк

Итоги соревновательного дня 1 августа

В шестой день ХХХІІІ Олимпийских игр в Парижі представители национальной сборной Украины соревновались в 6 видах спорта. Сергей Кулиш пополнил медальную копилку Украины одной медалью - серебром.

Пулевая стрельба (малокалиберная винтовка 50 м, стрельба из трех положений)

Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже.

Легкая атлетика (спортивная ходьба на 20 км)

Три украинки финишировали в топ-20. Лучшей стала Людмила Оляновская - 14-е место (1:29,55). Мария Сахарук - 17-я (1:30,12), Елена Собчук - 20-я (1:31,12).

Наш единственный представитель в этой дисциплине среди мужчин Игорь Главан занял 40-е место (1:24,52)

Стрельба из лука

Вероника Марченко победила в 1/32 финала Ли Цай-Чи из Китайского Тайбэя - 6:4, но, уступив в 1/16 Алехандре Валенсии из Мексики - 4:6, завершила выступления на Олимпиаде.

Дзюдо (весовая категория до 78 кг)

Елизавета Литвиненко победила в стартовой схватке Лориану Куку из Косово, но уступила по шидо в 1/4 финала действующей вице-чемпионке мира итальянке Аличе Белланди. Продолжить борьбу за бронзу в утешительной сетке ей не позволила китаянка Ма Чженчжао. В итоге украинка заняла седьмое место.

Плавание

В полуфинал действующий чемпион мира на 50-метровке вольным стилем Владислав Бухов квалифицировался 11-м (21.89 с).

В полуфинале украинец улучшил время - 21.76 с, однако занял 11 позицию, которая не позволила ему пройти в финал.

Теннис

За выход в полуфинал сестры Людмила и Надежда Киченок соревновались с парой из Испании - Кристиной Букса и Сарой Соррибес Тормо. В итоге девушки уступили на тайбрейке - 3:6, 6:2, 10:12 и завершили выступления на Играх.

"В медальном зачете, с двумя наградами (1 серебро, 1 бронза) Украина занимает 35 позицию", - сообщили в НОК.