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Украинцы задекларировали почти 300 единиц огнестрельного оружия – Нацпол

Украинцы задекларировали почти 300 единиц огнестрельного оружия – Нацпол

Киев  •  УНН

 • 3604 просмотра

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С 25 ноября граждане задекларировали почти 300 единиц огнестрельного оружия и 10 тысяч боеприпасов. Больше всего оружия декларируют в Запорожской, Харьковской и Киевской областях.

С 25 ноября в органах Национальной полиции украинцами было задекларировано почти 300 единиц огнестрельного оружия, а также 10 тыс. боеприпасов к нему.

Об этом сообщил начальник управления контроля за оборотом оружия Нацполиции Вячеслав Савченко в эфире телемарафона, передает УНН.    

С начала декларирования, которое началось 25 ноября 2024 года в территориальные подразделения Национальной полиции обратились граждане, которые зарегистрировали почти 300 единиц огнестрельного оружия. Также речь идет о 10 тыс. боеприпасов к соответствующему оружию

- сказал Савченко.

Он отметил, что граждане не только могут декларировать оружие, но и сдавать.  

На сегодняшний момент уже сдано 17 единиц огнестрельного оружия и порядка 3 тыс. боеприпасов к нему. Речь идет в первую очередь об оружии нарезном и гладкоствольном

- отметил Савченко.

На вопрос в каких регионах декларируют больше всего оружия, Савченко ответил: "Это регионы, которые касаются ведения боевых действий...это Запорожская, Харьковская и Киевская области".  

Он отметил, что с 25 ноября дается месяц гражданам на декларирование оружия.

В дальнейшем декларирование не будет закончено, оно будет продолжаться, но речь идет этот месяц в первую очередь об оружии которое было ранее найдено, или получено гражданами

- сказал Савченко. 

Чтобы задекларировать найденное или полученное огнестрельное оружие вам необходимо позвонить по номеру 102 и подать письменное заявление, паспорт, идентификационный код, извлечение о месте жительства/регистрации, фотокарточку 3,5х4,5 в ближайшее подразделение полиции.    

Дополнение 25 ноября в действие вступил Закон Украины" Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины " по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

В этом году полиция открыла 4700 уголовных производств за незаконное обращение с оружием23 нояб. 2024, 21:29 • 27380 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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