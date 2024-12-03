Украинцы задекларировали почти 300 единиц огнестрельного оружия – Нацпол
Киев • УНН
С 25 ноября граждане задекларировали почти 300 единиц огнестрельного оружия и 10 тысяч боеприпасов. Больше всего оружия декларируют в Запорожской, Харьковской и Киевской областях.
С 25 ноября в органах Национальной полиции украинцами было задекларировано почти 300 единиц огнестрельного оружия, а также 10 тыс. боеприпасов к нему.
Об этом сообщил начальник управления контроля за оборотом оружия Нацполиции Вячеслав Савченко в эфире телемарафона, передает УНН.
С начала декларирования, которое началось 25 ноября 2024 года в территориальные подразделения Национальной полиции обратились граждане, которые зарегистрировали почти 300 единиц огнестрельного оружия. Также речь идет о 10 тыс. боеприпасов к соответствующему оружию
Он отметил, что граждане не только могут декларировать оружие, но и сдавать.
На сегодняшний момент уже сдано 17 единиц огнестрельного оружия и порядка 3 тыс. боеприпасов к нему. Речь идет в первую очередь об оружии нарезном и гладкоствольном
На вопрос в каких регионах декларируют больше всего оружия, Савченко ответил: "Это регионы, которые касаются ведения боевых действий...это Запорожская, Харьковская и Киевская области".
Он отметил, что с 25 ноября дается месяц гражданам на декларирование оружия.
В дальнейшем декларирование не будет закончено, оно будет продолжаться, но речь идет этот месяц в первую очередь об оружии которое было ранее найдено, или получено гражданами
Чтобы задекларировать найденное или полученное огнестрельное оружие вам необходимо позвонить по номеру 102 и подать письменное заявление, паспорт, идентификационный код, извлечение о месте жительства/регистрации, фотокарточку 3,5х4,5 в ближайшее подразделение полиции.
Дополнение 25 ноября в действие вступил Закон Украины" Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины " по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
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