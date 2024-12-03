Украинцы задекларировали почти 300 единиц огнестрельного оружия – Нацпол

С 25 ноября в органах Национальной полиции украинцами было задекларировано почти 300 единиц огнестрельного оружия, а также 10 тыс. боеприпасов к нему.

Об этом сообщил начальник управления контроля за оборотом оружия Нацполиции Вячеслав Савченко в эфире телемарафона, передает УНН.

С начала декларирования, которое началось 25 ноября 2024 года в территориальные подразделения Национальной полиции обратились граждане, которые зарегистрировали почти 300 единиц огнестрельного оружия. Также речь идет о 10 тыс. боеприпасов к соответствующему оружию

Он отметил, что граждане не только могут декларировать оружие, но и сдавать.

На сегодняшний момент уже сдано 17 единиц огнестрельного оружия и порядка 3 тыс. боеприпасов к нему. Речь идет в первую очередь об оружии нарезном и гладкоствольном

На вопрос в каких регионах декларируют больше всего оружия, Савченко ответил: "Это регионы, которые касаются ведения боевых действий...это Запорожская, Харьковская и Киевская области".

Он отметил, что с 25 ноября дается месяц гражданам на декларирование оружия.

В дальнейшем декларирование не будет закончено, оно будет продолжаться, но речь идет этот месяц в первую очередь об оружии которое было ранее найдено, или получено гражданами