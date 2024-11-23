В этом году полиция открыла 4700 уголовных производств за незаконное обращение с оружием

В 2024 году правоохранители начали 4700 уголовных производств за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.

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Отмечается, что сейчас наблюдается отрицательная динамика - в 2023 году правоохранители изъяли 1567 единиц автоматического оружия против 100 единиц аналогичного вида в 2019.

Из 4700 возбужденных уголовных производств по фактам незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами подозрения вручены в 3797 из них, а 3212 уже направлены в суд.

Наибольшее количество незаконного оружия правоохранители изымают в регионах, граничащих с районами ведения боевых действий, - говорится в сообщении.



Кроме этого, полицейские документируют торговцев оружием и преступные организации, выявляют каналы распространения оружия и изымают его из обращения. Так, за 10 месяцев этого года правоохранители изъяли 569 единиц оружия, 1,5 тысячи гранат и почти 200 кг взрывчатки.

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