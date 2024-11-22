Депутат Сергей Батрин получил пожизненное за подрыв гранат на заседании сельсовета Закарпатья

К пожизненному заключению приговорили депутата сельсовета Сергея Батрина, который взорвал гранаты во время заседания сессии сельсовета на Закарпатье. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин признан виновным в совершении террористического акта, который привел к гибели людей, а также незаконном обращении со взрывными устройствами (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Он приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

15 декабря прошлого года во время заседания сельсовета в селе Керецки Хустского района осужденный совершил теракт. Он бросил на пол гранаты, которые сразу сдетонировали.

От подрыва гранат пострадало более 20 человек. Погибло от множественных осколочных ранений двое депутатов сельсовета. Один из них умер на следующий день после инцидента, другой - через месяц.

Прокуроры доказали, что к этому Батрин готовился заранее. За несколько месяцев накануне приобрел две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, которые хранил по месту своего проживания.

Кроме того, для возмещения причиненного в результате теракта имущественного ущерба Керецковскому сельскому совету к депутату заявлен гражданский иск.

Напомним

15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты.

Входит в состав комиссии по вопросам правопорядка и критикует власть: что известно о Сергее Батрине, который взорвал гранаты на Закарпатье