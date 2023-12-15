Входит в состав комиссии по вопросам правопорядка и критикует власть: что известно о Сергее Батрине, который взорвал гранаты на Закарпатье
Киев • УНН
Депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Его мотивы непонятны, но Батрин критиковал местное руководство за якобы разворовывание бюджета и проблемы с водоснабжением.
Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время сессии в Керецком сельском совете на Закарпатье, неоднократно критиковал руководство громады и заявлял, что якобы разворовывают бюджет, передает УНН.
8 декабря Батрин опубликовал видео в Facebook на котором заявляет, что в селе Кушница уже 5-6 дней нет воды. Он критикует главу Керецковской громады Михаила Мушку и "директора коммунального предприятия" Ивана Кондора, которые не решают проблему с отсутствием воды.
"В Кушнице снова нет воды, это уже 5-6 день нет воды. Никто не обращает внимание. Я говорю обращайтесь к старосте, люди говорят: к кому обращаться, если уже он 3 года ничего не делает...Позавчера обсуждался бюджет 2024 года... Главное, что в этом проекте бюджета заложено снова 100 тыс. на нашего директора коммунального предприятия Кондора. Заложены деньги... Люди, когда доходит до отчаяния делают своими силами, за свои средства, председатель старается с того, что-то иметь", - сказал он 8 декабря.
Сейчас мотивы поступка Батрина неизвестны и правоохранители также не сообщали, чем руководствовался депутат.
В СБУ отмечали, что устанавливаются мотивы подрывника.
По информации из открытых источников, Батрин ранее занимался предпринимательской деятельностью по организации пассажирских перевозок.
Детутат входит в состав комиссии по вопросам законности, правопорядка и депутатской этики в Керецковской ТГ.
Дополнение
На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. На данный момент известно о 26 пострадавших. Из них семеро - в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения.
Как стало известно УНН, подрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.
СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.
Национальная полиция дополнительно расследует инцидент по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Входит в состав комиссии по вопросам правопорядка и критикует власть: что известно о Сергее Батрине, который взорвал гранаты на Закарпатье
Депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Его мотивы непонятны, но Батрин критиковал местное руководство за якобы разворовывание бюджета и проблемы с водоснабжением.
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