Входит в состав комиссии по вопросам правопорядка и критикует власть: что известно о Сергее Батрине, который взорвал гранаты на Закарпатье

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время сессии в Керецком сельском совете на Закарпатье, неоднократно критиковал руководство громады и заявлял, что якобы разворовывают бюджет, передает УНН.

8 декабря Батрин опубликовал видео в Facebook на котором заявляет, что в селе Кушница уже 5-6 дней нет воды. Он критикует главу Керецковской громады Михаила Мушку и "директора коммунального предприятия" Ивана Кондора, которые не решают проблему с отсутствием воды.

"В Кушнице снова нет воды, это уже 5-6 день нет воды. Никто не обращает внимание. Я говорю обращайтесь к старосте, люди говорят: к кому обращаться, если уже он 3 года ничего не делает...Позавчера обсуждался бюджет 2024 года... Главное, что в этом проекте бюджета заложено снова 100 тыс. на нашего директора коммунального предприятия Кондора. Заложены деньги... Люди, когда доходит до отчаяния делают своими силами, за свои средства, председатель старается с того, что-то иметь", - сказал он 8 декабря.

Сейчас мотивы поступка Батрина неизвестны и правоохранители также не сообщали, чем руководствовался депутат.

В СБУ отмечали, что устанавливаются мотивы подрывника.

По информации из открытых источников, Батрин ранее занимался предпринимательской деятельностью по организации пассажирских перевозок.

Детутат входит в состав комиссии по вопросам законности, правопорядка и депутатской этики в Керецковской ТГ.

Дополнение

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. На данный момент известно о 26 пострадавших. Из них семеро - в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения.

Как стало известно УНН, подрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.

Национальная полиция дополнительно расследует инцидент по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.