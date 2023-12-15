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Входит в состав комиссии по вопросам правопорядка и критикует власть: что известно о Сергее Батрине, который взорвал гранаты на Закарпатье

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 15:51  •  35722 просмотра

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Депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Его мотивы непонятны, но Батрин критиковал местное руководство за якобы разворовывание бюджета и проблемы с водоснабжением.

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время сессии в Керецком сельском совете на Закарпатье, неоднократно критиковал руководство громады и заявлял, что якобы разворовывают бюджет, передает УНН.

8 декабря  Батрин опубликовал видео в Facebook на котором заявляет, что в селе Кушница уже 5-6 дней нет воды. Он критикует главу Керецковской громады Михаила Мушку и "директора коммунального предприятия" Ивана Кондора, которые не решают проблему с отсутствием воды.

"В Кушнице снова нет воды, это уже 5-6 день нет воды. Никто не обращает внимание. Я говорю обращайтесь к старосте, люди говорят: к кому обращаться, если уже он 3 года ничего не делает...Позавчера обсуждался бюджет 2024 года... Главное, что в этом проекте бюджета заложено снова 100 тыс. на нашего директора коммунального предприятия  Кондора. Заложены деньги... Люди, когда доходит до отчаяния делают своими силами, за свои средства, председатель старается с того, что-то иметь", - сказал он 8 декабря.

Сейчас мотивы поступка Батрина неизвестны и правоохранители также не сообщали, чем руководствовался депутат.  

В СБУ отмечали, что устанавливаются мотивы подрывника.

По информации из открытых источников, Батрин ранее занимался предпринимательской деятельностью по организации пассажирских перевозок.

Детутат входит в состав комиссии по вопросам законности, правопорядка и депутатской этики в Керецковской ТГ.

Дополнение

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты. На данный момент известно о 26 пострадавших. Из них семеро - в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения.

Как стало известно УНН, подрывником оказался  депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.

Национальная полиция дополнительно расследует инцидент по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Входить до складу комісії з питань правопорядку та критикує владу: що відомо про Сергія Батрина, який підірвав гранати на Закарпатті
He is a member of the Law Enforcement Commission and criticizes the authorities: what is known about Serhiy Batryn, who blew up grenades in Zakarpattia
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Депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Его мотивы непонятны, но Батрин критиковал местное руководство за якобы разворовывание бюджета и проблемы с водоснабжением.

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