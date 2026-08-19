Украинцы вдвое сократили покупку автомобилей из Китая, но каждый второй - электромобиль
Киев • УНН
В июле украинцы приобрели 1026 легковых автомобилей из Китая — на 50% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными стали электромобили BYD Sea Lion 06.
Украинцы вдвое сократили покупку автомобилей из Китая в июле по сравнению с прошлогодним показателем, однако абсолютное большинство китайских авто, пополнивших автопарк украинцев, — электромобили, сообщила в среду ассоциация "Укравтопром", пишет УНН.
В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1026 ед. легковых автомобилей, ввезённых из Китая. Это на 50% меньше по сравнению с июлем 2025 года
Из этого количества украинцы в июле выбрали: новых — 767 ед. (-55%); подержанных — 259 ед. (-29%).
"Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобилями — 51%", — отметили в ассоциации.
Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения:
- BYD Sea Lion 06 — 94 ед.
- BYD Leopard 3 — 40 ед.
- VW ID.UNYX — 39 ед.
- JETOUR X50 — 37 ед.
- ZEEKR 001 — 36 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- BYD Song L — 21 ед.
- POLESTAR 2 — 20 ед.
- BYD Sea Lion 06 — 19 ед.
- ZEEKR 7X — 17 ед.
- VW ID.UNYX — 16 ед.
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