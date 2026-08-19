Українці вдвічі скоротили купівлю авто з Китаю, але кожне друге - електрокар
Київ • УНН
У липні українці придбали 1026 легковиків із Китаю — на 50% менше за рік. Найпопулярнішими стали електромобілі BYD Sea Lion 06.
Українці вдвічі скоротили купівлю автомобілів з Китаю у липні, проти торішнього показника, але абсолютна більшість китайських авто, які поповнили автопарк українців, - електромобілі, повідомила у середу асоціація "Укравтопром", пише УНН.
Впродовж минулого місяця українці придбали 1026 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 50% менше, у порівнянні з липнем 2025 року
З цієї кількості українці у липні обрали: нових – 767 од. (-55%); вживаних – 259 од. (-29%) од.
"Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 51%", - зазначили в асоціації.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Sea Lion 06 - 94 од.
- BYD Leopard 3 - 40 од.
- VW ID.UNYX - 39 од.
- JETOUR X50 - 37 од
- ZEEKR 001 - 36 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- BYD Song L - 21 од.
- POLESTAR 2 - 20 од.
- BYD Sea Lion 06 - 19 од.
- ZEEKR 7X - 17 од.
- VW ID.UNYX - 16 од.
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