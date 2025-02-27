Украинцев просят экономить электричество в пиковые часы: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, но последствия атак все еще ликвидируют. Энергетики призывают не включать мощные приборы с 15:00 до 19:00.
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, но последствия атак рф все еще ликвидируют. Энергетики призывают не включать мощные приборы с 15:00 до 19:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ
Продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Потребление электроэнергии держится на уровне, соответствующем сезонным показателям.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 19:00.
Ситуация в энергосистеме может меняться.