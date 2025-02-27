Українців просять економити електрику у пікові години: що відбувається в енергосистемі
Київ • УНН
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, але наслідки атак все ще ліквідовують. Енергетики закликають не вмикати потужні прилади з 15:00 до 19:00.
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, але наслідки атак рф все ще ліквідовують. Енергетики закликають не вмикати потужні прилади з 15:00 до 19:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Наслідки обстрілів
Триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.
Споживання
Споживання електроенергії тримається на рівні, що відповідає сезонним показникам.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 15:00 до 19:00
Ситуація в енергосистемі може змінюватись.