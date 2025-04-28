Украинцев призвали перенести работу мощной техники на день
Киев • УНН
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призывают пользоваться мощными приборами с 10:00 до 18:00 для эффективной работы солнечных электростанций.
Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00, указали в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 28 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу
Вчера, 27 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,3% ниже, чем максимум предыдущих суток - в субботу, 26 апреля.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00
Ситуация в энергосистеме может изменяться, отметили в компании.
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