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Украинцев призвали перенести работу мощной техники на день

Киев • УНН

 • 2238 просмотра

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Украинцев призывают пользоваться мощными приборами с 10:00 до 18:00 для эффективной работы солнечных электростанций.

Украинцев призвали перенести работу мощной техники на день

Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00, указали в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 28 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу

- сообщили в компании.

Вчера, 27 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,3% ниже, чем максимум предыдущих суток - в субботу, 26 апреля.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00

- отметили в Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме может изменяться, отметили в компании.

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Юлия Шрамко

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