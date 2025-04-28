Українців закликали перенести роботу потужної техніки на день

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, варто користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00, вказали у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 28 квітня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як у цей час попереднього робочого дня - у п’ятницю

Учора, 27 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% нижчим, ніж максимум попередньої доби - у суботу, 26 квітня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00