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Українців закликали перенести роботу потужної техніки на день

Київ • УНН

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Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Українців закликають користуватися потужними приладами з 10:00 до 18:00 для ефективної роботи сонячних електростанцій.

Українців закликали перенести роботу потужної техніки на день

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, варто користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00, вказали у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 28 квітня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як у цей час попереднього робочого дня - у п’ятницю

- повідомили у компанії.

Учора, 27 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% нижчим, ніж максимум попередньої доби - у суботу, 26 квітня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 18:00

- наголосили в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, зазначили у компанії.

Тарифи на тепло і світло не зміняться в опалювальному сезоні 2024-2025 - Шмигаль24.01.25, 17:28 • 37002 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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