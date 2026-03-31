Украинцев ожидает потепление и периодические дожди в начале апреля - синоптик

В начале апреля в Украине будет теплая погода - днем +10+16 градусов. В то же время возможны дожди, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В большинстве областей Украины температура воздуха в течение дня 1 апреля ожидается в пределах +12+17 градусов.

И только островок прохлады образуется в западных областях, днем здесь +6+12 градусов, в Карпатах еще ниже на несколько градусов. В Киеве первого апреля ожидается периодический дождь и теплая погода с температурой воздуха до +15 градусов. Дожди завтра - периодически, влияние южной циклоничности, только в Крыму преимущественно без осадков. На Вербное воскресенье предполагается теплая погода, а дожди возможны только в южной части - заявила синоптик.

Конец марта принесет в Украину изменение погоды - с дождями - из-за циклона, 31 марта температура местами достигнет 19°С.