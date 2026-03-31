Українців очікує потепління та періодичні дощі на початку квітня - синоптик
Київ • УНН
Першого квітня в Україні очікується до +17 градусів, проте у західних областях буде прохолодніше. У Києві та більшості регіонів пройдуть дощі.
На початку квітня в Україні буде тепла погода - вдень +10+16 градусів. Водночас можливі дощі, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
У більшості областей України температура повітря впродовж дня 1 квітня очікується в межах +12+17 градусів.
І лише острівець прохолоди утвориться в західних областях, вдень тут +6+12 градусів, у Карпатах ще нижче на кілька градусів. У Києві першого квітня очікується періодичний дощ та тепла погода температурою повітря до +15 градусів. Дощі завтра - періодично, вплив південної циклонічності, лише в Криму переважно без опадів. На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині
Кінець березня принесе в Україну зміну погоди - з дощами - через циклон, 31 березня температура місцями сягатиме 19°С.