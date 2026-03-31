Циклон під кінець березня приніс в Україну дощі - прогноз погоди на сьогодні

Кінець березня принесе в Україну зміну погоду - з дощами - через циклон, 31 березня температура місцями сягатиме 19°, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

31 березня - 2 квітня в Україні синоптична ситуація зазнає змін: нестійку погоду зумовлюватиме циклон і пов’язані з ним атмосферні фронти. Його центр 31 березня переміщуватиметься з Криму в північному напрямку, надалі відходитиме на північний схід - вказали в Укргідрометцентрі.

За прогнозом, 31 березня в Україні хмарно. Помірний, вночі на Лівобережжі місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний (на заході країни північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 11-16°, на північному сході країни до 19°, в західних областях 5-10° тепла. У Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

Загалом, за даними синоптиків, 31 березня - 1 квітня у більшості областей очікуються помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом, 2 квітня місцями - невеликий дощ. Тиск і температура зазнаватимуть коливань. На висотах відносно тепла повітряна маса з півдня поступово змінюватиметься прохолодною з північних напрямків, що найвідчутніше буде в західних областях. Температура вночі 3-10° тепла, вдень 11-19°, у західних областях 5-10° тепла.

