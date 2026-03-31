Циклон в конце марта принес в Украину дожди - прогноз погоды на сегодня

Конец марта принесет в Украину изменение погоды - с дождями - из-за циклона, 31 марта температура местами будет достигать 19°, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

31 марта - 2 апреля в Украине синоптическая ситуация претерпит изменения: неустойчивую погоду будет обусловливать циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Его центр 31 марта будет перемещаться из Крыма в северном направлении, в дальнейшем будет отходить на северо-восток - указали в Укргидрометцентре.

По прогнозу, 31 марта в Украине облачно. Умеренный, ночью на Левобережье местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный (на западе страны северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 11-16°, на северо-востоке страны до 19°, в западных областях 5-10° тепла. В Карпатах дождь и мокрый снег; температура ночью и днем 0-5° тепла.

В целом, по данным синоптиков, 31 марта - 1 апреля в большинстве областей ожидаются умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, 2 апреля местами - небольшой дождь. Давление и температура будут колебаться. На высотах относительно теплая воздушная масса с юга постепенно будет сменяться прохладной с северных направлений, что наиболее ощутимо будет в западных областях. Температура ночью 3-10° тепла, днем 11-19°, в западных областях 5-10° тепла.

