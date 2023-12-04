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Украинцам перед праздниками напомнили о штрафах за незаконную вырубку елок: сколько и за что

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 15:02  •  12926 просмотра

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Государственное предприятие "Леса Украины" предупреждает, что незаконная заготовка новогодних елок является незаконной, а штрафы составляют от 759 грн

Государственное предприятие "Леса Украины" накануне праздников напоминает и предупреждает, что самозаготовка елок в лесу запрещена и карается законом, передает УНН.

Вскоре начнутся рождественские праздники, поэтому задача лесоводов напомнить, что самозаготовка елок в лесу запрещена. Размер штрафа зависит от нанесенного ущерба окружающей среде. А размер ущерба - от места совершения незаконной рубки и диаметра дерева

- сообщили в "Лесах Украины".

Детали

Штраф за незаконную вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года, как указано, в декабре-январе составляет от 759 до 3432 грн.

Размер ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие незаконной вырубки хвойных деревьев на территориях и объектах природно-заповедного фонда за пределами населенных пунктов составляет от 8621 грн до 42 690 грн.

Кроме этого, лесонарушители платят еще и административный штраф за незаконную рубку хвойных деревьев в размере от 510 до 1020 грн, должностные лица - от 2 550-5 100 гривен.

И незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред, наказывается штрафом от 17 000 до 25 500 грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним

Украинские государственные лесохозяйства продали более 11,8 тыс. новогодних елок на общую сумму 1,45 млн грн. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине стартовала продажа новогодних елок: какая стоимость и где купить

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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