Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина
Киев • УНН
Украинская инженерно-педагогическая академия будет объединена с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, чтобы сосредоточиться на подготовке преподавателей для профессионально-технического образования.
13 февраля Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О реорганизации Украинской инженерно-педагогической академии" (УИПА). Это означает, что академию вскоре присоединят к Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина (ХНУ). Об этом сообщили на сайте Минобразования, передает УНН.
Детали
Отмечается, что эта академия - один из центров педагогической подготовки мастеров производственного обучения для учреждений профессионально-технического образования, развитие которых среди приоритетов министерства.
Однако нехватка ресурсов не дает УИПА возможности развивать это направление полноценно, толкая к внедрению непрофильных специальностей и размытию миссии академии.
Присоединение к ХНУ даст возможность академии в новом статусе сфокусироваться именно на качественной подготовке педагогов для профессионального (профессионально-технического) образования.
Такое решение принято в контексте модернизации сети ЗВО, что является важной задачей Стратегии развития высшего образования в Украине.
В дальнейшем это будет способствовать созданию мощных университетов, которые смогут удовлетворять потребности регионального рынка труда и создавать больше возможностей получения качественного высшего образования, развивать важные для государства направления подготовки специалистов.
Правительство реорганизовало два научных института13 февраль 2024, 22:31 • 12831 просмотр
Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина
Украинская инженерно-педагогическая академия будет объединена с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, чтобы сосредоточиться на подготовке преподавателей для профессионально-технического образования.
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