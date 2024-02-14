Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина

13 февраля Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О реорганизации Украинской инженерно-педагогической академии" (УИПА). Это означает, что академию вскоре присоединят к Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина (ХНУ). Об этом сообщили на сайте Минобразования, передает УНН.

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Отмечается, что эта академия - один из центров педагогической подготовки мастеров производственного обучения для учреждений профессионально-технического образования, развитие которых среди приоритетов министерства.

Однако нехватка ресурсов не дает УИПА возможности развивать это направление полноценно, толкая к внедрению непрофильных специальностей и размытию миссии академии.

Присоединение к ХНУ даст возможность академии в новом статусе сфокусироваться именно на качественной подготовке педагогов для профессионального (профессионально-технического) образования.

Такое решение принято в контексте модернизации сети ЗВО, что является важной задачей Стратегии развития высшего образования в Украине. говорится в сообщении.

В дальнейшем это будет способствовать созданию мощных университетов, которые смогут удовлетворять потребности регионального рынка труда и создавать больше возможностей получения качественного высшего образования, развивать важные для государства направления подготовки специалистов.

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