Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна
Київ • УНН
Українська інженерно-педагогічна академія буде об'єднана з Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна, щоб зосередитися на підготовці викладачів для професійно-технічної освіти.
13 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження "Про реорганізацію Української інженерно-педагогічної академії" (УІПА). Це означає, що академію невдовзі приєднають до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (ХНУ). Про це повідомили на сайті Міносвіти, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ця академія — один із осередків педагогічної підготовки майстрів виробничого навчання для закладів професійно-технічної освіти, розвиток яких є серед пріоритетів міністерства.
Проте брак ресурсів не дає УІПА змоги розвивати цей напрям повноцінно, штовхаючи до впровадження непрофільних спеціальностей і розмиття місії академії.
Приєднання до ХНУ дасть можливість академії в новому статусі сфокусуватися саме на якісній підготовці педагогів для професійної (професійно-технічної) освіти.
Таке рішення ухвалено в контексті модернізації мережі ЗВО, що є важливим завданням Стратегії розвитку вищої освіти в Україні.
Надалі це сприятиме створенню потужних університетів, які зможуть задовольняти потреби регіонального ринку праці та створювати більше можливостей здобуття якісної вищої освіти, розвивати важливі для держави напрями підготовки фахівців.
Уряд реорганізував два наукові інститути14.02.24, 00:31 • 33746 переглядiв