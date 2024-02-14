Уряд реорганізував два наукові інститути
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України схвалив злиття Інституту фізичної оптики з Львівським національним університетом імені Івана Франка та Науково-дослідного інституту українознавства з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка з метою оптимізації наукових установ.
Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про реорганізацію двох наукових установ. Інституту фізичної оптики імені О.Г. Влоха має об'єднати наукові спроможності із Львівським національним університетом імені Івана Франка. Також Науково-дослідний інститут українознавства — має об'єднатися з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Про це повідомили на сайті Міністерства освіти та науки України, передає УНН.
Деталі
За даними Міносвіти, такі рішення ухвалені з метою:
- оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти,
- поліпшення управління,
- посилення кадрового потенціалу, дослідницької бази,
- можливостей додаткового залучення конкурсного і позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій.
Водночас це дасть можливість університетам посилити дослідницьку складову в освітньому процесі
Доповнення
Наголошується, що під час імплементації процесу об’єднання МОН України дотримується таких основних пріоритетів:
- максимального збереження і розвитку наукового потенціалу інститутів, із підтримкою подальшого створення відповідних окремих дослідницьких структурних підрозділів університетів (без права юридичної особи) в установленому законодавством порядку,
- збереження їхнього наявного фінансування, кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази, розширення напрямів подальших наукових досліджень.
Уряд погодив реорганізацію Національного авіаційного університету13.10.23, 21:38 • 1044814 переглядiв