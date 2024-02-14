Правительство реорганизовало два научных института

Кабинет Министров Украины принял распоряжение о реорганизации двух научных учреждений. Институт физической оптики имени А.Г. Влоха должен объединить научные возможности с Львовским национальным университетом имени Ивана Франко. Также Научно-исследовательский институт украиноведения - должен объединиться с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Об этом сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

По данным Минобразования, такие решения приняты с целью:

оптимизации сети научных учреждений и высших учебных заведений,

улучшение управления,

усиление кадрового потенциала, исследовательской базы,

возможностей дополнительного привлечения конкурсного и внебюджетного финансирования научной деятельности исследовательских институтов.

В то же время это даст возможность университетам усилить исследовательскую составляющую в образовательном процессе говорится в сообщении.

Дополнение

Отмечается, что во время имплементации процесса объединения МОН Украины придерживается таких основных приоритетов:

максимального сохранения и развития научного потенциала институтов, с поддержкой дальнейшего создания соответствующих отдельных исследовательских структурных подразделений университетов (без права юридического лица) в установленном законодательством порядке,

сохранение их имеющегося финансирования, кадрового потенциала, материально-технической базы, расширение направлений дальнейших научных исследований.

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