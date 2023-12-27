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Украинскому ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники - Зеленский

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 14:56  •  7903 просмотра

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В этом году объемы производства оборонной промышленности Украины утроились, а президент Зеленский высоко оценил рост сектора.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями и работниками государственных и частных компаний оборонно-промышленного комплекса отметил, что в этом году удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом, передает УНН.

Детали

"Я благодарю вас за каждую вашу инициативу в украинской оборонной сфере и за всю вашу личную энергию, за все реализованные идеи, которые добавляют прочности каждому из нас, в целом государству Украина", - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в этом году благодаря компаниям украинского ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом, а также нарастить производство необходимых боеприпасов, в частности для артиллерии.

Зеленский отметил, что благодаря украинским оборонным компаниям удалось развернуть системно изготовление боеприпасов для отечественных дронов, увеличились количественные и качественные показатели производства ракет.

В следующем году отдельное внимание будет уделяться изготовлению взрывчатых веществ и порохов, которых в мире дефицит. Задача Украины максимально четкая: должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы россия чувствовала, что на каждый их удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу возможно только на основе достаточного производства отечественного оружия. Каждый, кто обеспечивает Украину техникой, снарядами, всем необходимым оружием, обеспечивает наше государство и политической независимостью 

- сказал глава государства.

Также Президент отметил, что в Украине постоянно растет доля частных компаний в оборонном комплексе. Уже четыре из пяти компаний ОПК - это негосударственные предприятия.

Зеленский отметил, что государство со своей стороны продолжит упрощать бюрократические процедуры - от импорта комплектующих до процесса допуска к эксплуатации, а правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов.

"Оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, и уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве", - резюмировал Зеленский.

Дополнение

Правительство Германии установило новый рекорд по экспорту вооружений в 2023 году, санкционировав продажу оружия на сумму не менее 11,71 миллиарда евро.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Українському ОПК вдалося втричі збільшити виробництво зброї й техніки - Зеленський
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