Украинскому ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники - Зеленский
Киев • УНН
В этом году объемы производства оборонной промышленности Украины утроились, а президент Зеленский высоко оценил рост сектора.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями и работниками государственных и частных компаний оборонно-промышленного комплекса отметил, что в этом году удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом, передает УНН.
Детали
"Я благодарю вас за каждую вашу инициативу в украинской оборонной сфере и за всю вашу личную энергию, за все реализованные идеи, которые добавляют прочности каждому из нас, в целом государству Украина", - сказал Владимир Зеленский.
Президент отметил, что в этом году благодаря компаниям украинского ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом, а также нарастить производство необходимых боеприпасов, в частности для артиллерии.
Зеленский отметил, что благодаря украинским оборонным компаниям удалось развернуть системно изготовление боеприпасов для отечественных дронов, увеличились количественные и качественные показатели производства ракет.
В следующем году отдельное внимание будет уделяться изготовлению взрывчатых веществ и порохов, которых в мире дефицит. Задача Украины максимально четкая: должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы россия чувствовала, что на каждый их удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу возможно только на основе достаточного производства отечественного оружия. Каждый, кто обеспечивает Украину техникой, снарядами, всем необходимым оружием, обеспечивает наше государство и политической независимостью
Также Президент отметил, что в Украине постоянно растет доля частных компаний в оборонном комплексе. Уже четыре из пяти компаний ОПК - это негосударственные предприятия.
Зеленский отметил, что государство со своей стороны продолжит упрощать бюрократические процедуры - от импорта комплектующих до процесса допуска к эксплуатации, а правительство работает над обеспечением финансирования долгосрочных контрактов.
"Оборонный комплекс Украины станет частью международной системы обороны, и уже сейчас есть договоренности с рядом ведущих государств и компаний мира о совместном производстве", - резюмировал Зеленский.
Дополнение
Правительство Германии установило новый рекорд по экспорту вооружений в 2023 году, санкционировав продажу оружия на сумму не менее 11,71 миллиарда евро.
Украинскому ОПК удалось втрое увеличить производство оружия и техники - Зеленский
В этом году объемы производства оборонной промышленности Украины утроились, а президент Зеленский высоко оценил рост сектора.
В собственность Минобороны вернули 10 гектаров земель в Киевской области
Министерство обороны Украины через суд вернуло земельный участок площадью 10 гектаров в Киеве стоимостью 100 миллионов гривен после его незаконного отчуждения в 2016 году.
Деньги от продаж календаря пойдут на бронежилеты для четвероногих спасателей: в Украине посвятили календарь служебным собакам
В Киеве почтили служебных собак и кинологов церемонией награждения и календарем для сбора средств на бронежилеты для собак.
В Хмельницкой области пьяный водитель совершил смертельное ДТП. Местные СМИ пишут, подозреваемый - священник
Пьяный водитель за рулем BMW спровоцировал смертельное ДТП в Хмельницкой области.
Данилов: 20% флота россии уже нет
Алексей Данилов сообщает, что россия потеряла 20% своего флота.
Более 1300 украинских военных прошли подготовку в Эстонии
Более 1300 украинских военнослужащих прошли подготовку в Эстонии, что принесло пользу обеим странам благодаря обмену опытом и знаниями.
Миллионные убытки: украинские хакеры вывели из строя российскую систему управления предприятиями
Украинская ИТ-армия вывела из строя российскую систему "1С-Рарус", что привело к огромным убыткам, поскольку клиенты не могут получить доступ к услугам.
В Украине в декабре выявили три случая Pirola, всего циркулирует 17 COVID-штаммов - Минздрав
В Украине зафиксировано три случая заболевания новым подвариантом коронавируса Пирола в декабре, всего в стране циркулирует 17 штаммов.
В Индии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, есть жертва
Рабочий погиб, еще один пострадал от взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Индии. Причина неизвестна, ущерб оценивается.
Суд оставил Дубинского под стражей
Печерский райсуд Киева оставил без изменений меру пресечения Дубинскому, несмотря на заявления об избиении и ухудшении состояния здоровья.