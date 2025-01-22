"Украинское единство - это про весь наш мир": Зеленский поздравил с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Соборности Украины. В своем обращении, записанном на Софийской площади в Киеве, он напомнил о важности единства и уроках истории, которые помогают сохранять независимость страны.

Видео он опубликовал в Telegram, передает УНН.

Президент вспомнил, что именно на Софийской площади более ста лет назад был провозглашен Акт Злуки, когда Правобережная и Левобережная Украина объединились в единое государство. Однако амбиции, внутренний раздор и действия врагов, как внешних, так и внутренних, привели к потере государственности на десятилетия. Зеленский подчеркнул, что это стало периодом, когда украинцам навязывали чужие традиции, запрещали свободно думать и говорить.

Президент подчеркнул, что День Соборности - это не только об истории, но и о современности. По его словам, украинцы много лет вспоминали эту дату символически, но 24 февраля 2022 года пришлось на практике подтвердить силу единства. Тогда, в условиях полномасштабной войны, народ объединился не декларативно, не на бумаге, а по зову внутри.

Миллионы из нас - вместе. И вместе смогли выстоять, сохранить Украину вместе, дали отпор оккупанту, сдержали это большое нашествие вместе. В этом слове - "вместе" - скрыта сила украинцев. Это о нас, о том, на что способны мы, когда мы выбираем не какие-то собственные амбиции, а выбираем Украину. Выбираем ее интересы. Когда выбираем не срач, а меч. Защищать свое. Защищать своих. Защищать всеми силами - отметил Зеленский.

Президент вспомнил, что в самые сложные моменты, когда оружия не хватало на всех добровольцев, храбрости, неравнодушия и веры в Украину было достаточно. Он подчеркнул, что силы хватило всем - всем тем, кто доказал, что родная земля не ограничивается только собственным двором. Именно это и есть соборность - то единство, которое необходимо, чтобы завоевать свое право жить в мире.

По словам главы государства, украинская земля принадлежит каждому ее жителю. Наша столица, Софийская площадь - это место, которое является символом всех украинцев. Он отметил, что София стоит более тысячи лет и будет стоять еще столько же.

Президент выразил уверенность, что на эту площадь будут приходить наши дети, внуки, будущие поколения - и в День Соборности, и в другие праздники, под сине-желтым флагом в независимой Украине. Он подчеркнул, что украинцы сделают все, чтобы им не было стыдно перед потомками и чтобы они знали, что ошибки прошлого не повторены. Украина есть, она единая, мирная и соборная.

Зеленский призвал украинцев быть крепкими, верить в себя и в страну. Он подчеркнул, что единство Украины - это не только о двух берегах Днепра, а обо всем мире, где есть украинцы.

Президент вспомнил обо всех, кто родился в разных уголках страны, о воинах, детях, медиках, волонтерах, учителях, энергетиках, всех, кто своим ежедневным трудом говорит: "Я - украинец, я - украинка".

В завершение он поздравил украинцев с Днем Соборности, пожелав им силы и веры в общую победу.

Напомним,

22 января отмечается День Соборности Украины. Событие было установлено в 1999 году в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.