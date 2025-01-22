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"Українська єдність – це про весь наш світ": Зеленський привітав із Днем Соборності

"Українська єдність – це про весь наш світ": Зеленський привітав із Днем Соборності

Київ • УНН

 • 28873 перегляди

Президент України виступив із промовою до Дня Соборності на історичній Софійській площі. Він нагадав про важливість єдності та наголосив, що українська єдність сьогодні охоплює весь світ.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Соборності України. У своєму зверненні, записаному на Софійській площі в Києві, він нагадав про важливість єдності та уроки історії, які допомагають зберігати незалежність країни.

Відео він опублікував у Telegram, передає УНН.

Президент згадав, що саме на Софійській площі понад сто років тому був проголошений Акт Злуки, коли Правобережна та Лівобережна Україна об’єдналися в єдину державу. Однак амбіції, внутрішній розбрат і дії ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, призвели до втрати державності на десятиліття. Зеленський підкреслив, що це стало періодом, коли українцям нав’язували чужі традиції, забороняли вільно думати й говорити.

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Президент наголосив, що День Соборності – це не лише про історію, а й про сучасність. За його словами, українці багато років згадували цю дату символічно, але 24 лютого 2022 року довелося на практиці підтвердити силу єдності. Тоді, в умовах повномасштабної війни, народ об’єднався не декларативно, не на папері, а за покликом всередині.

Мільйони з нас – разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові – "разом" – прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами

- зазначив Зеленський.

Президент згадав, що в найскладніші моменти, коли зброї не вистачало на всіх добровольців, хоробрості, небайдужості й віри в Україну було вдосталь. Він наголосив, що сили вистачило всім – усім тим, хто довів, що рідна земля не обмежується лише власним подвір’ям. Саме це є соборність – та єдність, яка необхідна, щоб вибороти своє право жити в мирі.

За словами глави держави, українська земля належить кожному її жителю. Наша столиця, Софійська площа – це місце, яке є символом усіх українців. Він зазначив, що Софія стоїть понад тисячу років і стоятиме ще стільки ж.

Президент висловив впевненість, що на цю площу приходитимуть наші діти, онуки, майбутні покоління – і в День Соборності, і в інші свята, під синьо-жовтим прапором у незалежній Україні. Він підкреслив, що українці зроблять усе, щоб їм не було соромно перед нащадками і щоб вони знали, що помилки минулого не повторені. Україна є, вона єдина, мирна й соборна.

Зеленський закликав українців бути міцними, вірити в себе й у країну. Він підкреслив, що єдність України – це не лише про два береги Дніпра, а про весь світ, де є українці.

Президент згадав про всіх, хто народився в різних куточках країни, про воїнів, дітей, медиків, волонтерів, учителів, енергетиків, усіх, хто своєю щоденною працею говорить: "Я – українець, я – українка".

На завершення він привітав українців із Днем Соборності, побажавши їм сили й віри у спільну перемогу.

Нагадаємо

22 січня відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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