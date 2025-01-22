"Українська єдність – це про весь наш світ": Зеленський привітав із Днем Соборності

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня Соборності України. У своєму зверненні, записаному на Софійській площі в Києві, він нагадав про важливість єдності та уроки історії, які допомагають зберігати незалежність країни.

Відео він опублікував у Telegram, передає УНН.

Президент згадав, що саме на Софійській площі понад сто років тому був проголошений Акт Злуки, коли Правобережна та Лівобережна Україна об’єдналися в єдину державу. Однак амбіції, внутрішній розбрат і дії ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, призвели до втрати державності на десятиліття. Зеленський підкреслив, що це стало періодом, коли українцям нав’язували чужі традиції, забороняли вільно думати й говорити.

Президент наголосив, що День Соборності – це не лише про історію, а й про сучасність. За його словами, українці багато років згадували цю дату символічно, але 24 лютого 2022 року довелося на практиці підтвердити силу єдності. Тоді, в умовах повномасштабної війни, народ об’єднався не декларативно, не на папері, а за покликом всередині.

Мільйони з нас – разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові – "разом" – прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами - зазначив Зеленський.

Президент згадав, що в найскладніші моменти, коли зброї не вистачало на всіх добровольців, хоробрості, небайдужості й віри в Україну було вдосталь. Він наголосив, що сили вистачило всім – усім тим, хто довів, що рідна земля не обмежується лише власним подвір’ям. Саме це є соборність – та єдність, яка необхідна, щоб вибороти своє право жити в мирі.

За словами глави держави, українська земля належить кожному її жителю. Наша столиця, Софійська площа – це місце, яке є символом усіх українців. Він зазначив, що Софія стоїть понад тисячу років і стоятиме ще стільки ж.

Президент висловив впевненість, що на цю площу приходитимуть наші діти, онуки, майбутні покоління – і в День Соборності, і в інші свята, під синьо-жовтим прапором у незалежній Україні. Він підкреслив, що українці зроблять усе, щоб їм не було соромно перед нащадками і щоб вони знали, що помилки минулого не повторені. Україна є, вона єдина, мирна й соборна.

Зеленський закликав українців бути міцними, вірити в себе й у країну. Він підкреслив, що єдність України – це не лише про два береги Дніпра, а про весь світ, де є українці.

Президент згадав про всіх, хто народився в різних куточках країни, про воїнів, дітей, медиків, волонтерів, учителів, енергетиків, усіх, хто своєю щоденною працею говорить: "Я – українець, я – українка".

На завершення він привітав українців із Днем Соборності, побажавши їм сили й віри у спільну перемогу.

Нагадаємо

22 січня відзначається День Соборності України. Подія була встановлена у 1999 році на честь проголошення у 1919 року Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.