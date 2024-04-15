Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль в 2023-м

За 2023 год чистая прибыль госкомпании Украинское Дунайское пароходство (УДП) составила 719 млн, общая сумма дивидендов за прошлый год - 215,6 млн грн. Об этом сообщил гендиректор УДП Дмитрий Москаленко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что компания уплатила в бюджет очередные 140,6 млн грн, полностью выполнив обязательства перед государством.

Общая сумма дивидендов за прошлый год - 215,6 млн грн. Больше чем за все годы существования Украинского Дунайского пароходства вместе взятые. Всего с 2022 года наша команда уплатила налогов на сумму более 1,06 млрд грн, - заявил Москаленко.

По его словам, рекордная прошлогодняя прибыль УДП не связана с высокими ставками фрахта.

Ажиотажный спрос на речные перевозки остался в 2022-м. В 2023-м ставки стабилизировались на умеренном уровне. Но доходы УДП продолжали расти благодаря единой логистической услуге, которая объединила фрахт с перевалкой в Украине и Констанце, - отметил гендиректор УДП.

Напомним

Украинское Дунайское пароходство построило и спустило на воду свою третью крупнотоннажную баржу SLG, которая может перевозить по реке до 2 200 тонн грузов.