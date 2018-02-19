Украинский золотой медалист Абраменко получит дополнительные призовые в 50 тыс. долларов от бизнесмена Фукса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинский золотой медалист на Олимпиаде в Пхенчхане Александр Абраменко получит дополнительные призовые в 50 тыс. долларов от бизнесмена Фукса. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил бизнесмен Павел Фукс, передает УНН.
"Согласно анонсированной ранее программе мотивации для спортсменов, выступающих за Украину в Пхенчхане, Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получат от меня по 50 тысяч долларов каждый. Это не просто победа. Это первая олимпийская медаль в истории украинского фристайла. Горжусь вместе со всей Украиной!" - написал Павел Фукс.
Напомним, Павел Фукс пообещал олимпийским призерам из Украины дополнительное денежное вознаграждение: 50 тыс. долл. за золото, за серебро - 25 тыс., а за бронзу - 15 тыс. Такую же денежную премию получит и тренер победителя.
"Быть профессиональным спортсменом - это ежесекундная тяжелая работа. Представлять страну на Олимпиаде - это еще и огромная ответственность. С особыми эмоциями вместе со всей Украиной буду болеть за наших спортсменов, которые, уверен, сделают все возможное, чтобы как можно чаще звучал украинский гимн и был поднят украинский флаг в Пхенчхане. Буду счастлив, если мой вклад станет дополнительной мотивацией побеждать", - заявил Фукс.
Президент НОК Украины Сергей Бубка заявил, что очень ценит социальную ответственность бизнеса, а для спортсменов очень важна и нужна поддержка бизнесменов.
Павел Фукс - уроженец Харькова. В составленном журналом "Фокус" рейтинге самых богатых украинцев по итогам 2016 года Фукс занимает 24-е место. Его состояние оценивается в 270 млн долл. Сфера интересов бизнесмена - недвижимость, нефтегазовый бизнес, банковская сфера. Это не первый опыт меценатства для Фукса, вместе с рядом бизнесменов, общественных деятелей и политиков он участвует в строительстве мемориального комплекса "Бабий Яр" в Киеве.