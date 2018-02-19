Украинский золотой медалист Абраменко получит дополнительные призовые в 50 тыс. долларов от бизнесмена Фукса

ukru
Ексклюзив
07:13 • 13821 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 45118 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 236168 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 234344 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 374442 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 254113 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 368413 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228182 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247483 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 257274 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 96700 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 78754 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 77536 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 33325 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 54026 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 14052 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 25556 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 175131 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 236214 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 374481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 110506 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 101379 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 133084 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 150054 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 155032 перегляди
Актуальне
Украинский золотой медалист Абраменко получит дополнительные призовые в 50 тыс. долларов от бизнесмена Фукса

Украинский золотой медалист Абраменко получит дополнительные призовые в 50 тыс. долларов от бизнесмена Фукса

Київ • УНН

 • 2741 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Український золотий медаліст на Олімпіаді в Пхенчхані Олександр Абраменко отримає додаткові призові в 50 тис. Доларів від бізнесмена Фукса. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив бізнесмен Павло Фукс, передає УНН.

"Згідно анонсованої раніше програми мотивації для спортсменів, які виступають за Україну в Пхенчхані, Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають від мене по 50 тисяч доларів кожен. Це не просто перемога. Це перша олімпійська медаль в історії українського фрістайлу. Пишаюся разом з усією Україною ! " - написав Павло Фукс.

Нагадаємо, Павло Фукс пообіцяв олімпійським призерам з України додаткову грошову винагороду: 50 тис. Дол. За золото, за срібло - 25 тис., А за бронзу - 15 тис. Таку ж грошову премію отримає і тренер переможця.

"Бути професійним спортсменом - це щосекундна важка робота. Представляти країну на Олімпіаді - це ще й величезна відповідальність. З особливими емоціями разом з усією Україною буду вболівати за наших спортсменів, які, впевнений, зроблять все можливе, щоб якомога частіше звучав український гімн і було піднято український прапор в Пхенчхані. Буду щасливий, якщо мій внесок стане додатковою мотивацією перемагати ", - заявив Фукс.

Президент НОК України Сергій Бубка заявив, що дуже цінує соціальну відповідальність бізнесу, а для спортсменів дуже важлива і потрібна підтримка бізнесменів.

Павло Фукс - уродженець Харкова. У складеному журналом "Фокус" рейтингу найбагатших українців за підсумками 2016 року Фукс займає 24-е місце. Його стан оцінюється в 270 млн дол. Сфера інтересів бізнесмена - нерухомість, нафтогазовий бізнес, банківська сфера. Це не перший досвід меценатства для Фукса, разом з рядом бізнесменів, громадських діячів і політиків він бере участь в будівництві меморіального комплексу "Бабин Яр" у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.89
Bitcoin
$87,358.10
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,067.45
Ethereum
$2,024.94