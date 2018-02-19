Украинский золотой медалист Абраменко получит дополнительные призовые в 50 тыс. долларов от бизнесмена Фукса
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Український золотий медаліст на Олімпіаді в Пхенчхані Олександр Абраменко отримає додаткові призові в 50 тис. Доларів від бізнесмена Фукса. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив бізнесмен Павло Фукс, передає УНН.
"Згідно анонсованої раніше програми мотивації для спортсменів, які виступають за Україну в Пхенчхані, Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають від мене по 50 тисяч доларів кожен. Це не просто перемога. Це перша олімпійська медаль в історії українського фрістайлу. Пишаюся разом з усією Україною ! " - написав Павло Фукс.
Нагадаємо, Павло Фукс пообіцяв олімпійським призерам з України додаткову грошову винагороду: 50 тис. Дол. За золото, за срібло - 25 тис., А за бронзу - 15 тис. Таку ж грошову премію отримає і тренер переможця.
"Бути професійним спортсменом - це щосекундна важка робота. Представляти країну на Олімпіаді - це ще й величезна відповідальність. З особливими емоціями разом з усією Україною буду вболівати за наших спортсменів, які, впевнений, зроблять все можливе, щоб якомога частіше звучав український гімн і було піднято український прапор в Пхенчхані. Буду щасливий, якщо мій внесок стане додатковою мотивацією перемагати ", - заявив Фукс.
Президент НОК України Сергій Бубка заявив, що дуже цінує соціальну відповідальність бізнесу, а для спортсменів дуже важлива і потрібна підтримка бізнесменів.
Павло Фукс - уродженець Харкова. У складеному журналом "Фокус" рейтингу найбагатших українців за підсумками 2016 року Фукс займає 24-е місце. Його стан оцінюється в 270 млн дол. Сфера інтересів бізнесмена - нерухомість, нафтогазовий бізнес, банківська сфера. Це не перший досвід меценатства для Фукса, разом з рядом бізнесменів, громадських діячів і політиків він бере участь в будівництві меморіального комплексу "Бабин Яр" у Києві.