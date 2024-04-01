Украинский скульптор получил почетное членство в Королевском обществе британских художников Великобритании

Украинский скульптор Алексей Лидаговский получил почетное членство в Королевском обществе британских художников. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.

Детали

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Лидаговский вместе с семьей покинул Киев и переехал в Великобританию.

Когда мы уехали из Украины, чтобы спасать дочь, мы даже не думали, что это будет так долго. Начиная с нуля здесь, в Великобритании, со статусом беженца, для меня было очень важно остаться в профессии, потому что я чувствовал, что потерял свой голос и язык, поэтому для меня было важно не потерять свою профессиональную идентичность - заявил Алексей Лидаговский.

По словам скульптора, почетное членство в Королевском обществе британских художников стало неожиданным сюрпризом.

Я узнал эту новость в день своего рождения, так что это было как подарок на день рождения - отметил Алексей Лидаговский.

Добавим

В прошлом году Лидаговский представил свои работы на выставке Winter Sculpture Park в Бексли, расположенной на юго-востоке Лондона. Недавно он также стал лауреатом одной из пяти скульптурных премий на Lucca Biennale Cartasia - одном из крупнейших художественных мероприятий в мире.

Алексей Кулеба встретился с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине