Алексей Кулеба встретился с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине

ukru
Эксклюзив
06:36 • 38126 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 71553 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 122434 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 156443 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 126384 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121250 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 155590 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116416 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122890 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130602 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 52146 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 34472 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 105043 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 33192 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 89768 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 122434 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 156443 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 115225 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 122277 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 155590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 11696 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143974 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151563 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155985 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154057 просмотра
Актуальное
Алексей Кулеба встретился с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине

Алексей Кулеба встретился с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине

Киев • УНН

 • 463507 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба встретился с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг. Во время встречи Алексей Кулеба отметил важность проведенной совместной работы и выразил надежду, что плодотворное и эффективное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Цитата

«Благодарен Управлению Верховного комиссара ООН за многолетнюю работу, которую оно проводит в Украине, предоставляя жизненно необходимую помощь пострадавшему населению, а также за постоянное и последовательное адвокатирование нашей страны на международной арене и информирование партнеров о последствиях вооруженной агрессии России», – подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

Детали

Госпожа Каролина заверила, что Управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев продолжит работу в Украине и усилит поддержку. Сейчас организация работает в 17 областях Украины и совместно с государственной властью формирует план действий на следующие годы по гуманитарному реагированию и раннему восстановлению.

«Нам удалось поддержать 4,3 млн украинцев в 2022 году и 2,2 млн в 2023 году, в том числе 20 тыс. семей – с ремонтом жилья. Я надеюсь на дальнейшее расширение нашего сотрудничества по всей стране на пути к нашей общей цели – помочь как можно большему количеству людей восстановить свои дома и жизнь в Украине», – подчеркнула Каролина Линдхольм Биллинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одиннадцать работников агентства ООН и пять членов МККК погибли во время авиаудара по Газе — Reuters

Отдельно обсудили проблему отсутствия правоустанавливающих документов на жилье у жителей деоккупированных территорий, чьи дома разрушили российские захватчики, что делает невозможным получение компенсации для восстановления.

Также Алексей Кулеба пригласил госпожу Каролину на расширенные заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, которые вскоре состоятся в нескольких областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы