Олексій Кулеба зустрівся з представницею Управління Верховного комісара ООН з питань біженців в Україні

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«Вдячний Управлінню Верховного комісара ООН за багаторічну роботу, яку воно проводить в Україні, надаючи життєво необхідну допомогу постраждалому населенню, а також за постійне й послідовне адвокатування нашої країни на міжнародній арені та інформування партнерів про наслідки збройної агресії Росії», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

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Пані Кароліна запевнила, що Управління Верховного комісара ООН з питань біженців продовжить роботу в Україні та посилить підтримку. Нині організація працює в 17 областях України та спільно з державною владою формує план дій на наступні роки щодо гуманітарного реагування та раннього відновлення.

«Нам вдалося підтримати 4,3 млн українців у 2022 році та 2,2 млн у 2023 році, зокрема 20 тис. сімей – із ремонтом житла. Я сподіваюся на подальше розширення нашої співпраці по всій країні на шляху до нашої спільної мети – допомогти якомога більшій кількості людей відновити свої домівки та життя в Україні», – підкреслила Кароліна Ліндхольм Біллінг.

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Окремо обговорили проблему відсутності правоустановчих документів на житло в жителів деокупованих територій, чиї оселі зруйнували російські загарбники, що унеможливлює отримання компенсації для відновлення.

Також Олексій Кулеба запросив пані Кароліну на розширені засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, що невдовзі відбудуться в кількох областях.