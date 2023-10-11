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Олексій Кулеба зустрівся з представницею Управління Верховного комісара ООН з питань біженців в Україні

Олексій Кулеба зустрівся з представницею Управління Верховного комісара ООН з питань біженців в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба зустрівся з представницею Управління Верховного комісара ООН з питань біженців в Україні Кароліною Ліндхольм Біллінг. Під час зустрічі Олексій Кулеба відзначив важливість проведеної спільної роботи та висловив сподівання, що плідна та ефективна співпраця триватиме й надалі. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

Цитата

«Вдячний Управлінню Верховного комісара ООН за багаторічну роботу, яку воно проводить в Україні, надаючи життєво необхідну допомогу постраждалому населенню, а також за постійне й послідовне адвокатування нашої країни на міжнародній арені та інформування партнерів про наслідки збройної агресії Росії», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Деталі

Пані Кароліна запевнила, що Управління Верховного комісара ООН з питань біженців продовжить роботу в Україні та посилить підтримку. Нині організація працює в 17 областях України та спільно з державною владою формує план дій на наступні роки щодо гуманітарного реагування та раннього відновлення.

«Нам вдалося підтримати 4,3 млн українців у 2022 році та 2,2 млн у 2023 році, зокрема 20 тис. сімей – із ремонтом житла. Я сподіваюся на подальше розширення нашої співпраці по всій країні на шляху до нашої спільної мети – допомогти якомога більшій кількості людей відновити свої домівки та життя в Україні», – підкреслила Кароліна Ліндхольм Біллінг.

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Окремо обговорили проблему відсутності правоустановчих документів на житло в жителів деокупованих територій, чиї оселі зруйнували російські загарбники, що унеможливлює отримання компенсації для відновлення.

Також Олексій Кулеба запросив пані Кароліну на розширені засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, що невдовзі відбудуться в кількох областях.

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