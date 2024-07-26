Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил об ожидаемом увеличении валютных поступлений в Украину. Это связано с продажей нового урожая и ожидаемыми $3,9 млрд от США на следующей неделе.
В Украину начнет поступать больше валюты, поскольку будет осуществляться продажа нового урожая; также речь идет о почти 4 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.
Пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Национального банка Андрея Пышного, которое он опубликовал в Facebook.
Детали
Стремимся обеспечить такое состояние валютного рынка, которое позволит сохранять контроль над инфляционными ожиданиями и достичь цели по инфляции на прогнозном горизонте. Сейчас существуют все предпосылки для устойчивой ситуации на валютном рынке. Вскоре начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а морской коридор позволяет активно экспортировать агропродукцию и другие товарные группы. Также мы ожидаем поступления $3,9 млрд от Соединенных Штатов Америки уже на следующей неделе. Уровень международных резервов будет оставаться достаточным для обеспечения устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке.
Он также добавил, что в 2025-2026 годах темпы роста реального ВВП ускорятся до 4-5%.
Напомним,
УНН передавал, что международная финансовая поддержка позволит правительству профинансировать дефицит бюджета и поддержать резервы НБУ. Ожидается, что партнеры предоставят Украине около 38 млрд долл. США в 2024 году и 31 млрд долл. США в 2025 году.
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