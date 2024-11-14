Украинский пятиборец получил «бронзу» на престижном турнире в Литве
Киев • УНН
Максим Агарушев занял третье место на Кубке Балтии по современному пятиборью, набрав 1522 балла. Среди других украинцев Александр Товкай и Анастасия Чижова финишировали седьмыми в своих категориях.
Украинский пятиборец - в тройке призеров Кубка Балтии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
На Кубке Балтии по современному пятиборью, который состоялся в Литве, украинский спортсмен Максим Агарушев завоевал третье место. Получив 1522 балла, он уступил лишь двум представителям команды страны-хозяйки.
Украину на турнире представляли спортсмены во взрослой возрастной категории. Кроме Агарушева, седьмое место среди мужчин занял Александр Товкай.
В женских соревнованиях украинка Анастасия Чижова также финишировала на седьмой позиции, показав стабильные результаты.
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