Украинский пятиборец получил «бронзу» на престижном турнире в Литве

Украинский пятиборец - в тройке призеров Кубка Балтии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

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На Кубке Балтии по современному пятиборью, который состоялся в Литве, украинский спортсмен Максим Агарушев завоевал третье место. Получив 1522 балла, он уступил лишь двум представителям команды страны-хозяйки.

Украину на турнире представляли спортсмены во взрослой возрастной категории. Кроме Агарушева, седьмое место среди мужчин занял Александр Товкай.

В женских соревнованиях украинка Анастасия Чижова также финишировала на седьмой позиции, показав стабильные результаты.

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