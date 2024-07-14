Еще 4 грузовика MAN, приобретенные за средства местного бюджета Белой Церкви, передали бойцам 72-й ОМБр власти Киевской области.
Еще 4 грузовика MAN, приобретенные за средства местного бюджета Белой Церкви, передали бойцам 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко.
Плюс 4 новых грузовика MAN для фронта. Передали бойцам 72 ОМБр им. Черных Запорожцев новую партию автомобилей. Машины мощные и надежные. Убедился лично. И знаю, что они помогут нашим защитникам выполнять боевые задачи",
По его словам, грузовики приобрели за средства местного бюджета Белой Церкви.
Это не первая партия автомобилей - в прошлом месяце благодаря общине Белой Церкви передали 6 MAN. Наши защитники из 72 бригады воюют на горячем направлении и нуждаются в увеличении количества машин, FPV-дронов, средств связи и тому подобное. Запросы от военных постоянные. И вместе с районами, громадами, ответственным бизнесом Киевщины максимально стараемся их закрыть. Благодарен за помощь
Он отметил, что с начала мая для материально-технического обеспечения наших военных формирований Киевская ОВА уже выделила более 63,4 млн гривен.
Поддержка военных, которые рискуют своими жизнями для защиты страны, критически важна для успешной обороны и эффективности на поле боя. Только вместе ускорим победу,
Напомним
В июне Кравченко сообщал, что киевские общины и районы передали 6 грузовиков MAN украинским 2 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.