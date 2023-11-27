Украинские войска отражают атаки противника на многих направлениях: ситуация на фронте

За прошедшие сутки суток произошло 63 боевых столкновения. В общем враг нанес 1 ракетный и 34 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника возле Богдановки, Клещеевки, Андреевки и восточнее Северного Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалиново, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"За прошедшие суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника", - говорится в сообщении Генштаба.