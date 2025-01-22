Украинские войска отбили атаки возле двух сел, но потеряли позиции в других - DeepState.

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Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 106229 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 109727 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 110628 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
21 января, 13:42 • 109686 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

Эксклюзив
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
21 января, 11:36 • 112106 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
21 января, 11:10 • 113534 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 134701 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 141058 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 137395 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 128921 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские войска отбили атаки возле двух сел, но потеряли позиции в других - DeepState.

Украинские войска отбили атаки возле двух сел, но потеряли позиции в других - DeepState.

Киев  •  УНН

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ВСУ успешно отбросили противника вблизи Шевченко и Удачного. В то же время российские войска смогли продвинуться возле Большой Новоселки, Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

В ночь на 22 января Силы обороны Украины успешно отбросили противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. Зато российские войска продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области. Об этом информирует аналитический OSINT-проект DeepState, передает УНН.

Детали

По информации DeepState, украинские военные имели успех возле Шевченко и в Удачном. Однако противник продолжает продвигаться в Донецкой области. 

Силы Обороны Украины отбросили противника возле Шевченко и в Удачном. Враг продвинулся в Великой Новоселке, возле Воздвиженки, Славянки и Серебряного.

- говорится в заметке DeepState.

109 боевых столкновений за сутки: оккупанты массово атакуют на Покровском направлении21.01.25, 21:35 • 21489 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк

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