Украинские войска отбили атаки возле двух сел, но потеряли позиции в других - DeepState.
Киев • УНН
ВСУ успешно отбросили противника вблизи Шевченко и Удачного. В то же время российские войска смогли продвинуться возле Большой Новоселки, Воздвиженки, Славянки и Серебряного.
В ночь на 22 января Силы обороны Украины успешно отбросили противника вблизи населенных пунктов Шевченко и Удачное. Зато российские войска продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области. Об этом информирует аналитический OSINT-проект DeepState, передает УНН.
Детали
По информации DeepState, украинские военные имели успех возле Шевченко и в Удачном. Однако противник продолжает продвигаться в Донецкой области.
Силы Обороны Украины отбросили противника возле Шевченко и в Удачном. Враг продвинулся в Великой Новоселке, возле Воздвиженки, Славянки и Серебряного.
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