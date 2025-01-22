Українські війська відбили атаки біля двох сіл, але втратили позиції в інших - DeepState

У ніч на 22 січня Сили оборони України успішно відкинули противника поблизу населених пунктів Шевченко та Удачне. Натомість російські війська просунулись біля інших населених пунктів Донецької області. Про це інформує аналітичний OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.

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За інформацією DeepState, українські військові мали успіх біля Шевченко та в Удачному. Однак противник продовжує просуватися в Донецькій області.

Сили Оборони України відкинули противника біля Шевченко та в Удачному. Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного. - йдеться у дописі DeepState.

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