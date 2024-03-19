Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

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Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование
САП и НАБУ завершили расследование по факту растраты бывшими директорами государственного предприятия "Зоря Машпроект" 71,6 миллиона долларов США через фиктивные контракты с компанией-нерезидентом.
В рф умер спортивный журналист и комментатор Василий Уткин
Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, 52 года, умер от подозрения на тромбоэмболию легочной артерии, несмотря на то, что был немедленно госпитализирован.
Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине
ЕИБ имеет общий портфель проектов в Украине на сумму более 5 миллиардов евро, и Министерство финансов работает над механизмами заключения новых финансовых соглашений с ЕИБ и повышением эффективности существующих инициатив в 2024 году.
Китай понимает, что россия ему не ровня - Подоляк
Китай понимает, что Россия не является его равноправным партнером, но еще не осознал, что Россия - это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне, считает Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины.
"Есть сбитие!": Олещук показал как сбивали дроны на Херсонском направлении вечером 19 марта
Украинские зенитчики Херсонской ракетной бригады вечером 19 марта успешно сбили вражеские беспилотники, которые атаковали Украину на южном направлении, при этом один из них повредил детский сад, жилые дома и ранил мирных жителей.
В РФ военных контрактников освободили от уголовного наказания
россия приняла закон, который освобождает военнослужащих-контрактников от уголовной ответственности, за исключением осужденных за педофилию. Этот закон также не распространяться на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях "против общественной безопасности" и "против конституционного строя и безопасности государства".
Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Канада присоединяется к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины, выделив 40 млн долларов военной помощи и 7,5 млн долларов на приборы ночного видения, официально присоединившись к Коалиции против беспилотников во главе с Латвией и Великобританией.
МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024
Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в параде открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, но будут соревноваться как отдельные нейтральные спортсмены.
Генштаб: 67 боевых столкновений по всей линии фронта, россияне активно наступают на востоке
Во вторник на украинском фронте произошло 67 боевых столкновений, наиболее интенсивно россияне атаковали на востоке Украины, в частности на Новопавловском и Авдеевском направлениях, но украинские войска отбили многочисленные вражеские штурмы всего на семи направлениях.