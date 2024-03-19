Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

"Санитарная зона" будет сделана, но не российским диктатором владимиром путиным, а украинским войском. Этот "санитарный кордон" будет проходить на территории границ таких городов как москва, может дальше. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Конечно "санитарная зона" будет сделана, но точно не путиным, а украинским войском. Причем не только нашим войском, я более чем уверен, что в этом будут участвовать и другие страны. Этот "санитарный кордон" будет проходить на территории границ таких городов как может москва, может дальше", - сказал Данилов.

Он отметил, что Украина точно сделает "санитарный коридор", чтобы россияне не нападали на Украину.

"И это обязательно будет сделано в результате нашей победы. Мы это будем ставить как одно из наших условий, что должен быть "санитарный коридор", чтобы они ни в коем случае не совали свой длинный нос в наши дела", - отметил Данилов.

Дополнение

Российский диктатор путин заявил, что хочет создать на территории Украины "санитарную зону".

В 2023 году Данилов заявлял, что россия не планирует восстанавливать ВОТ, а хочет превратить их в "серую зону".