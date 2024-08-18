Украинские военные впервые приняли участие в параде ко Дню воинов в Торонто

В воскресенье, 18 августа, военные из Украины впервые в истории приняли участие в параде ко Дню воинов в столице Канады городе Торонто. Об этом заявил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, передает УНН.

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Украинские военнослужащие. Наши защитники. Украинский флаг. Сине-желтые цвета свободы. В крупнейшем городе Канады. Очень горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект - написал дипломат.

Он поблагодарил украинских военнослужащих за участие, а также руководство Canadian National Exhibition за возможность присоединиться к мероприятию.

Украина борется не только за свою свободу, но и свободу демократического мира. Уважаем наших воинов, благодарим их за защиту - подчеркнул Николенко.

Дополнение

Парад ко Дню воинов проводится в Торонто с 1921 года. Он чествует мужчин и женщин, которые служат в вооруженных силах Канады. Как подчеркнул генконсул, приглашение Украины к участию в этом году - подтверждение крепкой дружбы между странами.