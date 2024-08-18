Украинские военные впервые приняли участие в параде ко Дню воинов в Торонто
Киев • УНН
Военные из Украины впервые в истории присоединились к параду ко Дню воинов в Торонто 18 августа. Генконсул Украины Олег Николенко назвал это важным проектом и поблагодарил организаторов за возможность участия.
В воскресенье, 18 августа, военные из Украины впервые в истории приняли участие в параде ко Дню воинов в столице Канады городе Торонто. Об этом заявил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, передает УНН.
Детали
Украинские военнослужащие. Наши защитники. Украинский флаг. Сине-желтые цвета свободы. В крупнейшем городе Канады. Очень горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект
Он поблагодарил украинских военнослужащих за участие, а также руководство Canadian National Exhibition за возможность присоединиться к мероприятию.
Украина борется не только за свою свободу, но и свободу демократического мира. Уважаем наших воинов, благодарим их за защиту
Дополнение
Парад ко Дню воинов проводится в Торонто с 1921 года. Он чествует мужчин и женщин, которые служат в вооруженных силах Канады. Как подчеркнул генконсул, приглашение Украины к участию в этом году - подтверждение крепкой дружбы между странами.