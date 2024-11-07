Украинские военные объекты и системы больше не отображаются на Google Maps - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Google исправил ситуацию с отображением украинских военных систем на обновленных спутниковых снимках Maps. Компания выразила готовность скрывать стратегические объекты для защиты национальной безопасности.
Компания Google исправила ситуацию с картами, когда на Google Maps на обновленных спутниковых снимках было видно украинские военные системы. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.
Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок
Напомним
Ранее Коваленко сообщал, что Google опубликовал обновленные спутниковые снимки с расположением украинских военных систем. Компания не реагировала на запросы об удалении из-за выходных.
Впоследствии Коваленко сообщил, что планируется встреча с Google для обсуждения безопасности военных объектов на картах. Google уже выразил готовность блюрить стратегические объекты для защиты национальной безопасности.
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