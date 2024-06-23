Украинские спортсменки стали чемпионками Европы по прыжкам в воду

В Белграде на чемпионате Европы по водным видам спорта Ксения Байло и София Лискун завоевали золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

В сербском Белграде на чемпионате Европы по водным видам спорта украинские спортсменки Ксения Байло и София Лискун завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

В финале они впечатлили судей и зрителей отличной координацией и мастерством, набрав впечатляющие 288.78 балла.

Этот успех стал четвертой наградой для украинской команды на этих соревнованиях, увеличив их медальное количество до одной золотой, двух серебряных и одной бронзовой медали.

Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде