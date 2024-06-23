Украинские спортсменки стали чемпионками Европы по прыжкам в воду

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

  •  77209 просмотра
Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

  •  47840 просмотра
Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  55461 просмотра
Двое жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела

Двое жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела

  •  36517 просмотра
Ракетный террор юга Украины: вражеская ракета потеряла боеспособность над Черным морем, жертв нет

Ракетный террор юга Украины: вражеская ракета потеряла боеспособность над Черным морем, жертв нет

  •  28852 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  158893 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  160742 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  166961 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  164168 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  137850 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

  •  56876 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  59056 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

21 июня 2024, 12:02  •  100811 просмотра
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

21 июня 2024, 03:07  •  101118 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

20 июня 2024, 17:00  •  100260 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Украинские спортсменки стали чемпионками Европы по прыжкам в воду

Украинские спортсменки стали чемпионками Европы по прыжкам в воду

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 00:17  •  1642 просмотра

Read in English

Ксения Байло и София Лискун завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Белграде, набрав 288,78 балла.

В Белграде на чемпионате Европы по водным видам спорта Ксения Байло и София Лискун завоевали золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

В сербском Белграде на чемпионате Европы по водным видам спорта украинские спортсменки Ксения Байло и София Лискун завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

В финале они впечатлили судей и зрителей отличной координацией и мастерством, набрав впечатляющие 288.78 балла.

Этот успех стал четвертой наградой для украинской команды на этих соревнованиях, увеличив их медальное количество до одной золотой, двух серебряных и одной бронзовой медали.

Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде3 июня 2024, 09:57 • 30439 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
reutersReuters
belgradБелград
serbiyaСербия
polshaПольша
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  126261 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  117383 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
21 июня 2024, 09:01  •  116344 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  117406 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  108004 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  109618 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  100347 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  68804 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  56628 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  37373 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

Ракетный террор юга Украины: вражеская ракета потеряла боеспособность над Черным морем, жертв нет

Ракетный террор юга Украины: вражеская ракета потеряла боеспособность над Черным морем, жертв нет

  •  28852 просмотра
Двое жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела

Двое жителей Херсона получили ранения в результате российского обстрела

  •  36517 просмотра
Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  55461 просмотра
Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

  •  47840 просмотра
Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

  •  77209 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  158893 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  160742 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  166961 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  164168 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  137850 просмотра

Война

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  10507 просмотра
Free Azovstal Defenders: нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал защитников Мариуполя

Free Azovstal Defenders: нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал защитников Мариуполя

  •  7473 просмотра
Вражеская тактическая авиация действует на востоке Украины

Вражеская тактическая авиация действует на востоке Украины

  •  9376 просмотра
российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

  •  13479 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 133 боевых столкновения. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

Генштаб: на фронте произошло 133 боевых столкновения. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

  •  13418 просмотра

политика

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  10507 просмотра
российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

  •  13479 просмотра
Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

  •  10529 просмотра
ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

  •  22131 просмотра
Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  55446 просмотра

Война

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  10507 просмотра
Free Azovstal Defenders: нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал защитников Мариуполя

Free Azovstal Defenders: нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал защитников Мариуполя

  •  7473 просмотра
Вражеская тактическая авиация действует на востоке Украины

Вражеская тактическая авиация действует на востоке Украины

  •  9376 просмотра
российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

  •  13479 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 133 боевых столкновения. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

Генштаб: на фронте произошло 133 боевых столкновения. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

  •  13418 просмотра

политика

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  10507 просмотра
российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

российская пропаганда распространяет фальшивые заявления о том, что Великобритания планирует ядерный удар по Украине

  •  13479 просмотра
Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

Депутата Сумского областного совета подозревают в умышленном убийстве лесничего

  •  10529 просмотра
ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

ВСУ останавливают российские наступления с помощью американского оружия, но сталкиваются с ограничениями на нанесение ударов на дальние расстояния

  •  22131 просмотра
Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  55446 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  42974 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  73320 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  107063 просмотра

Экономика

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

  •  81396 просмотра
Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

  •  35227 просмотра
Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

  •  54609 просмотра
Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

22 июня 2024, 00:57  •  38924 просмотра
Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

21 июня 2024, 17:56  •  42949 просмотра

Киев

Тело мужчины вытащили из пруда в Днепровском районе Киева

Тело мужчины вытащили из пруда в Днепровском районе Киева

  •  1278 просмотра
"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте

"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте

  •  21315 просмотра
В Киеве избили ветерана. Полиция начала производство

В Киеве избили ветерана. Полиция начала производство

  •  24170 просмотра
Крылатые ракеты направляются на Киевщину

Крылатые ракеты направляются на Киевщину

22 июня 2024, 00:42  •  103192 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

21 июня 2024, 23:58  •  41869 просмотра