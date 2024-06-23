Українські спортсменки стали чемпіонками Європи зі стрибків у воду
Київ • УНН
Ксенія Байло і Софія Лискун завоювали золоті медалі в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, набравши 288,78 бала.
У Белграді на чемпіонаті Європи з водних видів спорту Ксенія Байло та Софія Лискун здобули золото у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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У сербському Белграді на чемпіонаті Європи з водних видів спорту українські спортсменки Ксенія Байло та Софія Лискун здобули золоті медалі у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
У фіналі вони вразили суддів та глядачів відмінною координацією та майстерністю, набравши вражаючі 288.78 бала.
Цей успіх став четвертою нагородою для української команди на цих змаганнях, збільшивши їхню медальну кількість до однієї золотої, двох срібних та однієї бронзової медалі.
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