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Збірна України здобула "золото" Кубка світу з артистичного плавання в Канаді

Збірна України здобула "золото" Кубка світу з артистичного плавання в Канаді

Київ • УНН

 • 30935 перегляди

Українки Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчинникова і Валерія Тищенко завоювали золото в спортивному плаванні на третьому етапі Кубка світу в канадському Маркхемі.

Українки Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко здобули "золото" з артистичного плавання на третьому етапі Кубка світу у Маркемі (Канада). Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Деталі

"Золото" в акробатичній групі здобула збірна України з артистичного плавання на третьому етапі Кубка світу у Маркемі (Канада). Переможниця з результатом 244.4834 бали стали: Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко", - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що "срібло" виборола команда Китаю, а "бронза" дісталася представницям Канади.

"Для більшості наших спортсменок (крім Горецької, Овчиннікової та Тищенко) ці змагання стали дебютними серед дорослих і одразу переможним", - додали в міністерстві.

Нагадаємо

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла "золото" на першому етапі Діамантової ліги-2024 зі стрибків у висоту, який проходив у Стокгольмі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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