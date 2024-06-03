Збірна України здобула "золото" Кубка світу з артистичного плавання в Канаді
Київ • УНН
Українки Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчинникова і Валерія Тищенко завоювали золото в спортивному плаванні на третьому етапі Кубка світу в канадському Маркхемі.
Українки Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко здобули "золото" з артистичного плавання на третьому етапі Кубка світу у Маркемі (Канада). Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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"Золото" в акробатичній групі здобула збірна України з артистичного плавання на третьому етапі Кубка світу у Маркемі (Канада). Переможниця з результатом 244.4834 бали стали: Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко", - повідомили в міністерстві.
Зазначається, що "срібло" виборола команда Китаю, а "бронза" дісталася представницям Канади.
"Для більшості наших спортсменок (крім Горецької, Овчиннікової та Тищенко) ці змагання стали дебютними серед дорослих і одразу переможним", - додали в міністерстві.
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