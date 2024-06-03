Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде

Украинки Иванна Бурба, Амелия Волынская, Александра Корецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лимар, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко завоевали "золото" по артистическому плаванию на третьем этапе Кубка мира в Маркеме (Канада). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

"Золото" в акробатической группе завоевала сборная Украины по артистическому плаванию на третьем этапе Кубка мира в Маркеме (Канада). Победительница с результатом 244.4834 балла стали: Иванна Бурба, Амелия Волынская, Александра Горецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лимар, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что "серебро" завоевала команда Китая, а "бронза" досталась представительницам Канады.

"Для большинства наших спортсменок (кроме Горецкой, Овчинниковой и Тищенко) эти соревнования стали дебютными среди взрослых и сразу победным", - добавили в министерстве.

Напомним

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла "золото" на первом этапе Бриллиантовой лиги-2024 по прыжкам в высоту, который проходил в Стокгольме.