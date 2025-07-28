Украинские спортсмены завоевали 9 медалей на ЧЕ по стрельбе: одну из наград получил легендарный олимпийский чемпион
Киев • УНН
Украинские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по стрельбе в Шатору, Франция. Олимпийский чемпион Николай Мильчев завоевал бронзовую медаль в дисциплине "скит", набрав 46 очков.
Украинские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по стрельбе в Шатору (Франция). Об этом сообщает УНН.
Подробности
Как сообщает НОК Украины, олимпийский чемпион Николай Мильчев завоевал бронзовую медаль. В финале дисциплины "скит" 57-летний спортсмен набрал 46 очков и стал третьим.
Мильчев является олимпийским чемпионом Летних игр в Сиднее 2000 года. Он установил рекорд, который до сих пор остается недостижимым для ни одного спортсмена: выбил 150 мишеней из 150 возможных.
В то же время сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала 9 медалей в Шатору. Об этом сообщило министерство молодежи и спорта Украины.
Золотые медали завоевали:
Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова (стрельба по движущейся мишени); Виктория Рыбовалова и Роман Березицкий (стрельба по движущейся мишени (микс, 10 м); Александра Мартынюк (стрельба по движущейся мишени (10 м, микс) юниорки;
Серебряные медали завоевали:
Галина Авраменко и Денис Баблюк (стрельба по движущейся мишени, (10 м, микс); Виктория Рыбовалова (стрельба по движущейся мишени (10 м, микс);
Бронзовые медали завоевали:
Роман Березицкий, Денис Баблюк и Даниил Даниленко (командное первенство, стрельба по движущейся мишени (10 м, микс); Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова (командное первенство, стрельба по движущейся мишени (10 м, микс); Александра Мартынюк (стрельба по движущейся мишени, юниорки).
Напомним
Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал 4 золотую медаль на Всемирной Универсиаде, а в общей сложности 11 для украинских спортсменов.