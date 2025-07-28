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Украинские спортсмены завоевали 9 медалей на ЧЕ по стрельбе: одну из наград получил легендарный олимпийский чемпион

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Украинские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по стрельбе в Шатору, Франция. Олимпийский чемпион Николай Мильчев завоевал бронзовую медаль в дисциплине "скит", набрав 46 очков.

Украинские спортсмены завоевали 9 медалей на ЧЕ по стрельбе: одну из наград получил легендарный олимпийский чемпион

Украинские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по стрельбе в Шатору (Франция). Об этом сообщает УНН.

Подробности

Как сообщает НОК Украины, олимпийский чемпион Николай Мильчев завоевал бронзовую медаль. В финале дисциплины "скит" 57-летний спортсмен набрал 46 очков и стал третьим.

Мильчев является олимпийским чемпионом Летних игр в Сиднее 2000 года. Он установил рекорд, который до сих пор остается недостижимым для ни одного спортсмена: выбил 150 мишеней из 150 возможных.

В то же время сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала 9 медалей в Шатору. Об этом сообщило министерство молодежи и спорта Украины.

Золотые медали завоевали:

Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова (стрельба по движущейся мишени); Виктория Рыбовалова и Роман Березицкий (стрельба по движущейся мишени (микс, 10 м); Александра Мартынюк (стрельба по движущейся мишени (10 м, микс) юниорки;

Серебряные медали завоевали:

Галина Авраменко и Денис Баблюк (стрельба по движущейся мишени, (10 м, микс); Виктория Рыбовалова (стрельба по движущейся мишени (10 м, микс);

Бронзовые медали завоевали:

Роман Березицкий, Денис Баблюк и Даниил Даниленко (командное первенство, стрельба по движущейся мишени (10 м, микс); Виктория Рыбовалова, Галина Авраменко и Валентина Гончарова (командное первенство, стрельба по движущейся мишени (10 м, микс); Александра Мартынюк (стрельба по движущейся мишени, юниорки).

Напомним

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал 4 золотую медаль на Всемирной Универсиаде, а в общей сложности 11 для украинских спортсменов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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