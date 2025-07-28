Українські спортсмени завоювали 9 медалей на ЧЄ зі стрільби: одну з нагород здобув легендарний олімпійський чемпіон
Київ • УНН
Українські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті Європи зі стрільби у Шатору, Франція. Олімпійський чемпіон Микола Мільчев виборов бронзову медаль у дисципліні "скіт", набравши 46 очок.
Українські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби в Шатору (Франція). Про це повідомляє УНН.
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Як повідомляє НОК України, олімпійський чемпіон Микола Мільчев виборов бронзову медаль. У фіналі дисципліни "скіт" 57-річний спортсмен набрав 46 очок і став третім.
Мільчев є олімпійським чемпіоном Літніх ігор у Сіднеї 2000 року. Він встановив рекорд, який досі залишається недосяжним для жодного спортсмена: вибив 150 мішеней зі 150 можливих.
Водночас збірна України з кульової стрільби здобула 9 медалей у Шатору. Про це повідомило міністерство молоді і спорту України.
Золоті медалі здобули:
Вікторія Рибовалова, Галина Авраменко та Валентина Гончарова (стрільба по рухомій мішені); Вікторія Рибовалова та Роман Березницький (стрільба по рухомій мішені (мікс,10 м); Олександра Мартинюк (стрільба по рухомій мішені (10м, мікс) юніорки;
Срібні медалі здобули:
Галина Авраменко та Денис Баблюк (стрільба по рухомій мішені, (10 м, мікс); Вікторія Рибовалова (стрільба по рухомій мішені (10 м, мікс);
Бронзові медалі здобули:
Роман Березіцький, Денис Баблюк та Данило Даниленко (командна першість, стрільба по рухомій мішені (10 м, мікс); Вікторія Рибовалова, Галина Авраменко та Валентина Гончарова (командна першість, стрільба по рухомій мішені (10 м, мікс); Олександра Мартинюк (стрільба по рухомій мішені, юніорки).
Нагадаємо
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