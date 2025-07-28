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Українські спортсмени завоювали 9 медалей на ЧЄ зі стрільби: одну з нагород здобув легендарний олімпійський чемпіон

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Українські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті Європи зі стрільби у Шатору, Франція. Олімпійський чемпіон Микола Мільчев виборов бронзову медаль у дисципліні "скіт", набравши 46 очок.

Українські спортсмени завоювали 9 медалей на ЧЄ зі стрільби: одну з нагород здобув легендарний олімпійський чемпіон

Українські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби в Шатору (Франція). Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомляє НОК України, олімпійський чемпіон Микола Мільчев виборов бронзову медаль. У фіналі дисципліни "скіт" 57-річний спортсмен набрав 46 очок і став третім.

Мільчев є олімпійським чемпіоном Літніх ігор у Сіднеї 2000 року. Він встановив рекорд, який досі залишається недосяжним для жодного спортсмена: вибив 150 мішеней зі 150 можливих.

Водночас збірна України з кульової стрільби здобула 9 медалей у Шатору. Про це повідомило міністерство молоді і спорту України.

Золоті медалі здобули:

Вікторія Рибовалова, Галина Авраменко та Валентина Гончарова (стрільба по рухомій мішені); Вікторія Рибовалова та Роман Березницький (стрільба по рухомій мішені (мікс,10 м); Олександра Мартинюк (стрільба по рухомій мішені (10м, мікс) юніорки;

Срібні медалі здобули:

Галина Авраменко та Денис Баблюк (стрільба по рухомій мішені, (10 м, мікс); Вікторія Рибовалова (стрільба по рухомій мішені (10 м, мікс);

Бронзові медалі здобули:

Роман Березіцький, Денис Баблюк та Данило Даниленко (командна першість, стрільба по рухомій мішені (10 м, мікс); Вікторія Рибовалова, Галина Авраменко та Валентина Гончарова (командна першість, стрільба по рухомій мішені (10 м, мікс); Олександра Мартинюк (стрільба по рухомій мішені, юніорки).

Нагадаємо

Український легкоатлет Михайло Кохан виборов 4 золоту медаль на Всесвітній Універсіаді, а загалом 11 для українських спортсменів.

Євген Устименко

Євген Устименко

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