Сегодня, 27 июля, в первый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 11 видах спорта. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

Детали

Сегодня, 27 июля, в первый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 11 видах спорта», - сообщают в НОК.

Сегодня наши спортсмены стартуют в следующих видах спорта:

Дзюдо (весовая категория до 60 кг) - 11:00 - мужчины, 1/16 финала: Дильшот Халматов; 17:00 - мужчины, утешительные поединки, полуфиналы, финалы;

Пулевая стрельба (пневматический пистолет 10м) - 11:30 - мужчины, квалификация: Виктор Банькин и Павел Коростылев; 13:30 - женщины, квалификация: Елена Костевич;



Прыжки в воду (3м синхрон) - 12:00 - женщины, финал: Виктория Кесарь и Анна Письменская;



Фехтование (шпага, личные) - 12:15 - женщины, 1/32 финала: Влада Харькова, Елена Кривицкая, Джоан Фейби Бежура; 21:40 - женщины, поединки за медали.



Теннис - 13:00 - женщины, одиночный турнир, первый раунд: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина; 16:00 - женщины, парный турнир, первый раунд: Людмила Киченок и Надежда Киченок;



Академическая гребля (четверка парная) - 13:50 - женщины, квалификация: Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова;



Велосипедный спорт (шоссе) - 15:30 - женщины, индивидуальная гонка с раздельным стартом: Юлия Бирюкова;



Спортивная гимнастика - 16:30 - мужчины, квалификация: Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной;



Гребной слалом (байдарка-одиночка) - 17:00 - женщины, квалификация, заезд 1: Виктория Ус; 19:10 - женщины, квалификация, заезд 2: Виктория Ус;



Футбол (2 тур) - 18:00 - мужчины: Украина - Марокко;



Настольный теннис (одиночный разряд) - 21:00 - женщины, 1/32 финала: Соломия Братейко.



Трансляции выступлений можно посмотреть на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Харьков и т.д.). Только на территории Украины.

Напомним,

Олимпийская сборная Украины накануне присоединилась к церемонии открытия Олимпиады. Команда уже собралась в лодке и отправилась по Сене.