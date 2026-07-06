Украинские ракеты создают лишь несколько компаний. В чем причина

Дмитрий Хмара

В Украине уже созданы условия для развития ракетных программ, однако главной проблемой остается не отсутствие государственного финансирования, а критический дефицит команд, готовых взяться за столь сложные проекты. Об этом заявил основатель стартапов MySat и Aerobavovna Дмитрий Хмара, пишет УНН.

По словам Дмитрия Хмары, после масштабного обстрела Россией Киева и Киевской области возросли запросы о том, почему до сих пор нет украинской баллистики и перехватчиков баллистических ракет.

"Вместе с Юрием Власюком (директор iLand – ред.) в 2023–2024 годах мы искали команды, способные создавать ракеты. Это было намного сложнее, чем может показаться. Большинство даже не хотело браться за такие проекты. Причина проста: ракеты - это чрезвычайно сложно, долго, дорого и рискованно. Двигатели, электроника, софт, интеграция с военными и ПВО... Дроны значительно проще, быстрее в разработке и намного популярнее среди инженеров и общества. Некоторые команды нам приходилось буквально уговаривать", - отметил Дмитрий Хмара в своем посте в Facebook.

Он подчеркнул, что распространенное мнение о том, что создание ракет является исключительной ответственностью государства, не соответствует действительности. По его словам, Правительство и Министерство обороны выполнили свою задачу, создав механизмы поддержки таких разработок и выделив на них значительное финансирование.

"Задача правительства и Министерства обороны - создать условия для появления таких проектов: финансирование, программы поддержки, возможность работать. И эти условия были созданы. Были выделены миллиарды гривен. Проблема оказалась неожиданной – не хватало команд, которые были готовы взяться за столь сложную работу. Деньги не могли раздать на такие проекты!!!", – пояснил Хмара.

Он добавил, что сегодня лишь несколько украинских компаний взяли на себя риск создания собственных ракетных систем.

"Они сегодня создают украинские ракеты. Их очень мало. Им чрезвычайно трудно. Но именно они делают то, о чем другие лишь пишут в комментариях. В то же время людей, которые ежедневно требуют: "Дайте украинские ракеты!", — тысячи. И большинство из них не сделали абсолютно ничего, чтобы эти ракеты появились. При этом виноватой они считают только власть, а не отсутствие людей, готовых решать такие задачи", — отметил Дмитрий Хмара.

Он подчеркнул, что в Украине будут как собственные ракеты, так и спутники.

"Ракеты не рождаются из постов в Facebook. Их строят инженеры, предприниматели и команды, которые готовы годами работать, рисковать и брать на себя ответственность. И да, украинские ракеты будут. Как и украинские спутники", — написал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки обсуждался вопрос производства оружия. В частности, одним из пунктов обсуждения было развитие ракетной программы: производство собственной баллистики и антибаллистической системы.