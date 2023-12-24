Украинские полярники показали, как группа пингвинов качается на небольшом айсберге
Киев • УНН
Украинские исследователи сняли пингвинов, которые качаются на айсберге в Антарктиде, отмечая потенциальный бэби-бум среди птиц.
Украинские полярники полярникам удалось заснять, как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге. Кадры показали на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра, передает УНН.
Когда ты пингвин в Антарктике - то и качели у тебя соответствующие. Во время морского выезда нашим полярникам удалось заснять интересный момент: как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге,
Детали
На кадрах видно, как на кромке льда собралась целая стая пингвинов.
Отмечается, что к субантарктическим пингвинам, которых мы часто видим на фото украинских ученых, потому что вокруг станции их живет более 5 тысяч, присоединились и пингвины Адели (этих птиц именно на нашем острове совсем немного). Пернатые немного отдохнули, поговорили между собой и отправились дальше охотиться за крилем в океан.
Напомним,
В Антарктике ожидают в этом году пингвиний бэби-бум. Фотографии пингвинят из первого выводка показали на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра.
Украинские полярники показали, как группа пингвинов качается на небольшом айсберге
Украинские исследователи сняли пингвинов, которые качаются на айсберге в Антарктиде, отмечая потенциальный бэби-бум среди птиц.
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