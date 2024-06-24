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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские пловцы завоевали "серебро" и "бронзу" в заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта

Украинские пловцы завоевали "серебро" и "бронзу" в заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 23:17  •  1413 просмотра

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Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем, а Владислав Обухов - бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем в заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта в Белграде.

Украинские пловцы завоевали две медали в заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта в Белграде. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Михаил Романчук стал серебряным призером на дистанции 1500 метров вольным стилем, финишировав с результатом 15:00.99 минут.

Вице-чемпион Олимпийских игр-2020 уступил лишь 16-летнему представителю Турции Кузею Тунджели.

Это уже вторая медаль Романчука на этом чемпионате Европы после его победы на дистанции 800 метров вольным стилем.

Владислав Бухов завоевал бронзу на 50-метровой дистанции вольным стилем, преодолев ее за 21.85 секунды. Первые два места заняли представители Греции Кристиан Гколомеев и Стергиос Билас.

Украинские спортсменки стали чемпионками Европы по прыжкам в воду23 июня 2024, 00:17 • 20712 просмотров

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