Украинские пловцы завоевали "серебро" и "бронзу" в заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта
Киев • УНН
Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем, а Владислав Обухов - бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем в заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта в Белграде.
Украинские пловцы завоевали две медали в заключительный день чемпионата Европы по водным видам спорта в Белграде. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Михаил Романчук стал серебряным призером на дистанции 1500 метров вольным стилем, финишировав с результатом 15:00.99 минут.
Вице-чемпион Олимпийских игр-2020 уступил лишь 16-летнему представителю Турции Кузею Тунджели.
Это уже вторая медаль Романчука на этом чемпионате Европы после его победы на дистанции 800 метров вольным стилем.
Владислав Бухов завоевал бронзу на 50-метровой дистанции вольным стилем, преодолев ее за 21.85 секунды. Первые два места заняли представители Греции Кристиан Гколомеев и Стергиос Билас.
Украинские спортсменки стали чемпионками Европы по прыжкам в воду23 июня 2024, 00:17 • 20712 просмотров