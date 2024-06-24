Українські плавці завоювали "срібло" і "бронзу" в заключний день Чемпіонату Європи з водних видів спорту
Київ • УНН
Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а Владислав Бухов - бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем в заключний день Чемпіонату Європи з водних видів спорту в Белграді.
Українські плавці здобули дві медалі у заключний день чемпіонату Європи з водних видів спорту у Белграді. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Михайло Романчук став срібним призером на дистанції 1500 метрів вільним стилем, фінішувавши з результатом 15:00.99 хвилин.
Віцечемпіон Олімпійських ігор-2020 поступився лише 16-річному представнику Туреччини Кузею Тунджелі.
Це вже друга медаль Романчука на цьому чемпіонаті Європи після його перемоги на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Владислав Бухов виборов бронзу на 50-метровій дистанції вільним стилем, подолавши її за 21.85 секунди. Перші два місця зайняли представники Греції Крістіан Гколомеєв та Стергіос Білас.
Українські спортсменки стали чемпіонками Європи зі стрибків у воду23.06.24, 03:17 • 22592 перегляди