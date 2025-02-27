Украинские минералы против ограничений Китая: что задумал Трамп

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США планируют заключить соглашение с Украиной по добыче редкоземельных металлов для уменьшения зависимости от Китая. Украина имеет значительные запасы лития, графита и неодима, составляющие до 20% мировых ресурсов.

Заключение соглашения между США и Украиной по добыче редкоземельных металлов, поможет уменьшить зависимость от Китая. Аналитики считают, что это ослабит влияние китайских экспортных ограничений. Об этом пишет издание South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Если президент США Дональд Трамп заключит соглашение с Украиной по добыче полезных ископаемых или укрепит отношения с Россией, это может увеличить поставки важных ресурсов для американских производителей, отмечают эксперты.

Такой шаг ослабит влияние экспортных ограничений Китая, хотя и не сможет полностью их компенсировать. Пекин имеет почти монопольный контроль над редкоземельными металлами, которые необходимы для производства высокотехнологичной продукции, и использует это как рычаг в затянувшейся торговой войне с США.

"Трамп может нуждаться в Украине", - отметила Алисия Гарсия-Эреро, главный экономист Азиатско-Тихоокеанского региона французского инвестиционного банка Natixis в Гонконге.

Издание отмечает, что в этом месяце представители США и россии договорились о начале переговоров по завершению войны в Украине, а также активно работают над организацией встречи Трампа с президентом Путиным. Эти шаги могут повлечь существенные изменения во внешней политике Соединенных Штатов.

Запасы Украины составляют около 500 000 тонн лития - вещества, необходимого для производства батарей, а ее графитовые запасы составляют 20% мировых ресурсов. Страна также имеет значительные запасы неодима, используемого для ветряных турбин, и ряда металлов, используемых в телевизорах, освещении и лазерах

- говорится в заметке издания.

Кроме того, страна имеет большие запасы неодима, используемого для производства ветровых турбин, а также других металлов, используемых в телевизорах, освещении и лазерах.

Напомним

Украинская и американские команды готовятся к переговорам по соглашению о полезных ископаемых уже завтра, 28 февраля.

Стала значительно лучше и приемлемой для подписания Украиной: МИД относительно соглашения о недрах с США27.02.25, 15:47 • 12654 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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